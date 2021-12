Portugueses são campeões da natalidade no Luxemburgo

Em 2020, nasceram 730 bebés portugueses no Grão-Ducado. Este é o maior número de nascimentos entre as comunidades imigrantes no país em ano de pandemia. Quase metade das crianças no Luxemburgo são estrangeiras.

Paula SANTOS FERREIRA Em 2020, nasceram 730 bebés portugueses no Grão-Ducado. Este é o maior número de nascimentos entre as comunidades imigrantes no país em ano de pandemia. Quase metade das crianças no Luxemburgo são estrangeiras.

No Luxemburgo, apesar da crise pandémica, os nascimentos aumentaram 3,7% em relação aos anos precedentes. Em 2020, nasceram 6460 bebés no país, e quase metade (47,1%) de nacionalidade estrangeira, indica o Relatório de Trabalho e Coesão Social, de 2020, do Statec.



Entre as comunidades imigrantes, a portuguesa foi quem mais contribuiu para o aumento da natalidade no Grão-Ducado, liderando os nascimentos de bebés não luxemburgueses.

No ano passado, nasceram 730 bebés de nacionalidade portuguesa, seguidos dos franceses com 607 recém-nascidos e dos italianos, com apenas 261 nascimentos. No total, 52,9% dos bebés têm nacionalidade luxemburguesa.

Em 2020, houve mais rapazes (51%) a nascer e a maioria dos bebés são fruto de casamentos (57%). Contudo, os nascimentos de pais não casados não para de aumentar, vinca o relatório do Statec.

Confinamento não diminui natalidade

E se é verdade que o confinamento, iniciado em março de 2020, não provocou um “baby boom” no país, também não fez diminuir a natalidade. As estatísticas de 2021 revelam, que no geral, os nascimentos aumentaram ligeiramente, 1,5% em relação a 2020 e mais 5,3% em relação à média entre 2017 e 2019.

Aliás, nos meses de março, abril e junho de 2021 os nascimentos no Luxemburgo, cresceram muito em relação aos anos precedentes, indica o relatório do Statec, dando como exemplo, o mês de março de 2021 que registou um aumento de 25,2% da taxa de natalidade, em relação a 2020, e mais 12,9 % do que no período de 2017 a 2019.

Portugal. Número de nascimentos nos primeiros 10 meses do ano é o mais baixo de sempre As pouco mais de 65.600 crianças nascidas em Portugal nos primeiros dez meses do ano, representam o valor mais baixo de sempre para igual período, segundo dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge baseados no rastreio neonatal "Teste do Pezinho".

Uma em cada duas crianças é estrangeira

O Luxemburgo é o país da União europeia onde vivem mais crianças de nacionalidade estrangeira (a nível percentual), mais concretamente “48% do total da população infantil do país”, indica um estudo do Eurostat publicado na semana passada. No país, quase uma em cada duas crianças não são luxemburguesas, tendo “passaporte” de outras nacionalidades. Nesta tabela, segue-se em segundo lugar a Áustria, com 19% de crianças estrangeiras no país, Malta (15%), Grécia (13%), e Alemanha e Chipre (12%).

