Estudo sobre nova vaga de emigrantes que deixou Portugal depois de 2000 revela que são os que vivem na Suíça os que mais querem regressar à terra natal.

Portugueses no Luxemburgo são os mais indecisos em regressar

Saudades e vontade de estar com a família, por um lado, clima e o ambiente social e cultural do país de acolhimento, por outro, são estes os fatores que motivam os emigrantes portugueses a querer voltar a Portugal.

Quase um em cada dois (45,5%) emigrantes portugueses inquiridos que vive no Grão-Ducado quer voltar à sua terra natal. Os dados são revelados no estudo Intenções de Regressos da Nova Migração Portuguesa. Mas se olharmos para as comunidades de novos emigrantes que vivem na Suíça, França e Reino Unido, são os que vivem na Suíça que mais manifestam vontade de regressar ao país de origem.

“O inquérito online realizado a portugueses/as emigrados/as após o ano de 2000 mostra que ao comparar com o Luxemburgo, a França, e o Reino Unido, é na Suíça que se encontram as intenções de regressar mais elevadas, acima dos 50% dos respondentes aos inquérito”, revela ao Contacto Liliana Azevedo, uma das investigadoras da equipa que realizou este estudo.

O Luxemburgo surge no segundo lugar da lista dos que mais querem regressar com uma percentagem de 45,5%, seguido de França com 45,4%. É no Reino Unido que os emigrantes têm menos vontade de voltar, com apenas 39% a manifestarem a intenção de o fazer.

E quando regressar? É no Luxemburgo que se encontram os portugueses que querem ficar mais tempo no país de acolhimento. “Um dos aspetos a realçar na comparação entre os países é o facto do Luxemburgo ser o país em que as intenções de regresso são mais dilatadas no tempo”, sublinha a investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociaologia do ISCTE-IUL.

Um em cada três emigrantes portugueses no Grão-Ducado manifesta a intenção de regressar só depois de 2025.

Mas os dados do Luxemburgo "são bastante semelhantes aos da Suíça em termos de tendências”, acrescenta. Neste dois países “ as pessoas dizem estar globalmente satisfeitas em termos de emprego, benefícios sociais, sistema de saúde e vida em geral”, diz Liliana Azevedo.

Já os fatores que causam mais insatisfação são “o clima e a vida cultural e social do país onde residem”. Também as razões apontadas para motivar o regresso “são semelhantes, no caso da Suíça e dos restantes países, e prendem-se com questões essencialmente de ordem afetiva (família, estilo de vida e clima)", descreve uma das autoras deste estudo.

Os mais indecisos vivem no Luxemburgo

Outro dado relevante deste estudo “é a percentagem elevada de pessoas indecisas relativamente a ficar no país da residência ou regressar a Portugal, quase um terço dos inquiridos em todos os países”, sublinha a investigadora do CIES/ISCTE-IUL. Os mais indecisos são os que vivem no Luxemburgo (29%), seguindo-se a comunidade do Reino Unido (28,8%), a da Suíça (27,5%). No fim da lista estão os portugueses que vivem em França (26,6%).

Outra diferença em relação aos emigrantes na Suíça, é que são os únicos que "manifestam vontade de iniciar um negócio em Portugal após regressarem”, sublinha a investigadora.

O retrato dos emigrantes que vão viver para a Suíça nos últimos anos revela uma comunidade mais qualificada, apesar de uma ampla maioria da comunidade a viver naquele país ter apenas o ensino obrigatório. Os estudos mostram que a população mais qualificada tende a manifestar uma intenção de “prolongar mais a sua estadia pela forma como se integram no mercado de trabalho”, revela Liliana Azevedo.

Mas a elevada percentagem que, neste inquérito, declarou que pretende regressar, pode estar relacionada com o facto de estarem no país há pouco tempo. “A possibilidade de regressar é maior nos primeiros cinco a dez anos, porque as pessoas não estão ainda muito integradas, nem conhecem bem o sistema social e político do país de acolhimento e ainda têm redes sociais fracas localmente”, refere.

Os indicadores estatísticos revelam que houve uma duplicação do número de portugueses que abandonaram a Suíça: passando de menos de cinco mil, em 2013, para mais de 10 mil por ano, em 2018. Um fenómeno que é explicado por uma “conjugação de fatores: por um lado as pessoas que fazem parte da comunidade de emigrantes mais antiga, que chegaram à Suíça nos finais dos anos 1970 e na década de 1980, estão a chegar à idade da reforma, fase em que optam por regressar a Portugal, por outro lado representam uma proporção crescente dos fluxos da Suíça para Portugal; por outro lado também regressam muitas pessoas que chegaram ao país, na última década e que não desenvolveram ainda laços muito fortes com o país, mas também pessoas que mantinham uma situação profissional e legal precária”, diz.

O facto de a Suíça estar a “dar sinais, em termos políticos e sociais de querer restringir a emigração” é outro dos fatores que explicam esta tendência.

Os indicadores relativos à comunidade residente na Suíça foram apresentados na Conferência “Intenções de Regresso da Nova Migração Portuguesa para a Suíça - Desafios e Oportunidades" que se enquadra num projeto de investigação realizado no âmbito de um financiamento Seed Money For Joint Swiss-Portuguese Academic Projects, uma iniciativa conjunta do CCIPS e da Universidade de Ciências Aplicadas da Western Switzerland.

