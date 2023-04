A comunidade portuguesa continua a ser a maior entre os estrangeiros, mas está a decrescer.

Portugueses foram os que mais deixaram o Luxemburgo em 2022

Paula SANTOS FERREIRA A comunidade portuguesa continua a ser a maior entre os estrangeiros, mas está a decrescer e a sua população encontra-se agora ao nível de 2015.

A população do Luxemburgo aumentou 2,4 em relação ao ano passado, sendo composta por 660.809 habitantes, a 1 de janeiro de 2023, revela um relatório do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec) sobre a evolução demográfica anual do país, divulgado na terça-feira.



A comunidade portuguesa continua a ser a maior entre as 180 nacionalidades estrangeiras residentes no país, com 92.101 portugueses residentes no Luxemburgo, representando 13,9% da população. No entanto, o número de lusos tem vindo a decrescer desde 2017.

Segundo as contas, neste ano residiam 96.779 imigrantes lusos no país, encontrando-se agora pouco mais de 92.100. Número que se aproxima dos valores de 2015 (92.063).

E um outro dado salta à vista: em 2022, os portugueses (3.547) foram os residentes que mais abandonaram o Grão-Ducado, indica o Statec. Estes são apenas números, sem indicações das razões da partida: se regressaram Portugal, se decidiram passar a residir num país fronteiriço, tornando-se transfronteiriços, ou se migraram para outro país.

A seguir aos portugueses, foram os próprios luxemburgueses (3.273 pessoas) que deixaram o seu país, seguindo-se os franceses (2.565 pessoas).



Dupla nacionalidade

Há ainda a possibilidade de alguns cidadãos terem adquirido a nacionalidade luxemburguesa, passando então a constar nas estatísticas como luxemburgueses.

Entre os estrangeiros residentes, as aquisições de nacionalidade luxemburguesa pelos portugueses em 2022 foram as mais numerosas com 1.123 aquisições, 22,5% deste total. Seguiram-se os franceses (682 pessoas, 12.7%) e os belgas (268 pessoas, 5%).

Entre os luxemburgueses residentes no país, 20,6% possui uma segunda nacionalidade e a principal é a nacionalidade portuguesa (25,3%). Seguem-se os luxemburgueses com dupla nacionalidade francesa (14,4%) e com nacionalidade italiana (7,8%).

Portugueses a chegar também são menos

A população luxemburguesa conheceu um crescimento de 15.412 pessoas a 1 de janeiro de 2023, comparado com a mesma data de 2022, e este aumento "deve-se maioritariamente às migrações, e em particular, ao fluxo massivo da imigração ucraniana, com 4.268 refugiados da guerra a chegarem ao país, refere ainda o relatório do Statec.

Aliás, os ucranianos (4.268 pessoas) foram a principal nacionalidade a estabelecer-se no Luxemburgo no ano passado, devido à guerra na Ucrânia. Esta é aliás a primeira vez que esta comunidade lidera a imigração para o país.

Os portugueses foram a segunda nacionalidade a escolher o país para viver, com registos de entrada de 3.633 pessoas. Mas também aqui a emigração portuguesa para o Luxemburgo está a diminuir, tendo entrado no país menos 6,5% de pessoas do que em 2021, observa o Observatório da Emigração em Portugal, dados citados pela Lusa.

Esta descida em 2022 acentua a perda de importância relativa da imigração portuguesa no Luxemburgo que, entre 2003 e 2022, passou de 29% das entradas totais de migrantes estrangeiros para 12%, acrescenta este organismo português.

No entanto, ao longo de 2022, continuaram a chegar ao Luxemburgo um número superior de pessoas do que aquelas que deixaram o Grão-ducado. O país recenseou 31.433 chegadas (mais 24,1% do que em 2021), e 17.227 partidas internacionais (+7,9% do que em 2021). O saldo migratório, isto é, a diferença entre quem chega e quem parte do país, é de 14.206 pessoas.

