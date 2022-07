Uma descoberta improvável. Os proprietários portugueses de uma loja de artigos sanitários depararam-se com um enorme quadro atrás de uma parede. E agora?

Descoberta

Portugueses descobrem pintura enigmática em Differdange

Franziska JÄGER Uma descoberta improvável. Os proprietários portugueses de uma loja de artigos sanitários depararam-se com um enorme quadro atrás de uma parede. E agora?

Se alguém tivesse dito a Fernando Abreu e Jorge Guimarães há um ano o que descobririam durante um projeto de renovação, talvez não acreditassem.

Nos anos 1920, filmes antigos eram exibidos na casa da esquina, no número 46 da avenue de la Liberté, no antigo cinema Breden. Mais tarde, o edifício chegou a albergar mercearias e supermercados.

Hoje, ainda se lê "Supermercado Estrela" escrito a branco sobre um fundo verde por cima da entrada. Para a dupla de portugueses, que queriam instalar lavatórios e banheiras na nova loja de artigos sanitários no verão de 2021, era evidente que estava em causa uma grande remodelação, que incluía novo chão e o derrubar paredes.

Nas traseiras deveria nascer um escritório num mezanino que já deve ter sido um palco no passado. "Todo o espaço estava desorganizado, com armários altos e velhos, alguns dos quais já tinham sido invadidos por térmitas", diz Jorge Guimarães.

Quando começaram a partir pedra, eis que uma enorme pintura apareceu numa segunda parede. Tem vários metros de largura e altura, e ocupa quase toda a fachada. "Porque os armários eram tão altos, a pintura permaneceu completamente invisível durante quase décadas", explica Fernando Abreu.

"Lembro-me que à frente havia frutas, legumes e todo o tipo de produtos do dia a dia, e atrás havia uma banca de carne e salsichas", diz o português. "Nunca vi aqui nenhuma obra de arte, tudo estava completamente fechado por trás".

Durante quase um ano, o quadro descoberto não foi motivo de interesse. Até que no passado dia 28 de maio, um homem entrou na loja e demonstrou muito interesse na obra. Desde então, o próprio município de Differdange está de olhos postos na descoberta.

O enorme quadro com o brasão do Luxemburgo e o leão vermelho está agora coberto com plástico. "Queríamos proteger o quadro quando soubemos que poderia ser algo mais importante", diz Jorge.

"Quando descobrimos o quadro, já pensava que devia ser algo especial. Mas não pensei que fosse gerar interesse", admite Fernando Abreu.

Guimarães aponta para um ponto na parte inferior esquerda do quadro. "LR, que poderia ser L e R". "Talvez alguém reconheça a assinatura", diz Abreu, "poderíamos enviar a parede para um museu e mandar examiná-la por peritos". Uma coisa é certa: enquanto o enigma da origem e data não for conhecido, os proprietários não podem avançar com a total renovação do espaço.



Há alguns dias, o município de Differdange lançou o apelo invulgar a toda a população: "Sabe do que se trata?", refere o site do município, acompanhado de uma fotografia do mural. A descoberta foi também assunto na revista municipal Diffmag.

(Este artigo foi originalmente publicado na versão francesa do Wort.)

