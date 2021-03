Departamento de imigrantes da central sindical reuniu-se em assembleia geral no sábado passado, no Casino Sindical em Bonnevoie.

Portuguesa Sónia Neves é a nova presidente do departamento de imigrantes da OGBL

A portuguesa Sónia Neves é a nova presidente do departamento de imigrantes da OGBL e a segunda mulher a dirigir esta secção da central sindical. O departamento foi criado em 1985 para defender os direitos dos imigrantes no Luxemburgo. Sónia Neves, que é também vice-presidente do sindicato do comércio da OGBL e delegada na Câmara dos Assalariados, foi a única candidata às eleições, que tiveram lugar no passado sábado no Casino Sindical em Bonnevoie.

Pela frente vai ter três anos de mandato e, em declarações à Rádio Latina, disse que vai ter como prioridade defender a "habitação para todos e a limitação dos preços de arrendamento, as condições de saúde e segurança no trabalho, sobretudo no setor da construção, ou a questão dos acidentes de trabalho".

As reivindicações vão também incluir "mais direitos para os trabalhadores das empresas de trabalho temporário, mais ajudas do Estado para as licenças linguísticas e acabar com algumas injustiças na requalificação profissional".Sónia Neves promete ainda abordar as questões relacionadas com a saúde, como 'tiers payant' (pagamento antecipado das faturas pela CNS), as discriminações sobre a igualdade de tratamento, as horas de trabalho noturno e o direito de voto dos estrangeiros.



O comité executivo do departamento de imigrantes é composto por um presidente apenas entre trabalhadores afiliados à OGBL. Quanto aos outros membros, Eduardo Dias foi novamente nomeado pela OBGL como secretário-central (único cargo por nomeação e reservado a um membro da OGBL).

Ao longo dos quase 36 anos de existência, este departamento já teve como presidentes dois outros portugueses, José Fernando Alves e Ademar Rodrigues, os dois do setor da construção. Atualmente a OGBL é presidida por Nora Back.

Foto da esquerda para a direita: Michelangelo Albanese, Bernard Colussi, Dorina Macari, Claude Gislard, Fatmir Azemi, Steve Moiny, Cristina Neves, Eduardo Dias, Madalena Valério, Pietro Monaco, Sónia Neves e Nora Back (presidente da OGBL). Foto: OGBL

(Henrique de Burgo, jornalista da Rádio Latina)

