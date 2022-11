A vítima foi esfaqueada até à morte em casa, à frente dos dois filhos menores, de 10 e 17 anos.

Portuguesa assassinada pelo companheiro à frente dos filhos em França

Tiago RODRIGUES

Uma mulher portuguesa de 35 anos, natural de Vila Nova de Gaia e emigrada em França, foi assassinada pelo companheiro, de 52 anos e nacionalidade cabo-verdiana, em Meudon, no sudoeste de Paris, na tarde da passada terça-feira, dia 1 de novembro.



A vítima foi esfaqueada até à morte em casa, à frente dos dois filhos menores, de 10 e 17 anos, de acordo com o canal de televisão francês CNews.

Os residentes tinham chamado a polícia depois de terem visto o homem a sair de casa e a gritar "matei a minha mulher". Segundo testemunhas que falaram àquele canal, o suspeito estava "de meias e com as mãos cobertas de sangue" quando foi preso.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a mulher estava em paragem cardiorrespiratória. Foi transportada para o hospital Georges-Pompidou, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma arma branca de 15 centímetros, que estava partida, foi encontrada no apartamento. Outra parte da arma estava na posse do suspeito. Quando a polícia interveio, o homem tinha deixado o local. Foi detido naquela zona por uma patrulha ao final do dia.

O homem foi acusado na quinta-feira de homicídio e colocado sob custódia, informou o Ministério Público de Nanterre na sexta-feira.

A investigação foi confiada ao departamento de investigação criminal do departamento de Hauts-de-Seine.

Em 2021, 122 mulheres foram mortas em França pelo companheiro ou ex-companheiro, de acordo com um relatório publicado no final de agosto pelo Ministério do Interior.

(*Com AFP)

