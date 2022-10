Homem de 39 anos foi encontrado morto em casa.

Crime

Português vítima de homicídio na Alemanha

Redação Homem de 39 anos foi encontrado morto em casa. Estaria envolvido em redes de tráfico de drogas.

Um português, de 39 anos, foi encontrado morto no seu apartamento na cidade alemã de Stolberg, na manhã de domingo. Não foi revelada a identidade da vítima.



A polícia de Aachen e o Ministério Público de Aachen emitiram um comunicado conjunto na quarta-feira com detalhes sobre o caso.

Segundo o documento, o homem de nacionalidade portuguesa terá sido alvo de "violência extrema" na noite de sábado para domingo.

Na sequência da investigação, um homem de 32 anos, de nacionalidade alemã - mas sem residência permanente - foi detido "preventivamente" na cidade de Aachen. "Os dois homens, que já se conheciam antes do crime, pertenciam a redes de tráfico de droga", acrescentam as autoridades.

No comunicado, lê-se que o suspeito "é acusado de matar insidiosamente o seu conhecido. As investigações sobre o motivo e arma do crime ainda estão a decorrer".

(Com Lusa)

