Crime

Português morto a tiro em França

AFP Caso aconteceu no domingo passado. Três portugueses foram detidos pelo Ministério Público francês.

Um português de 32 anos foi baleado em frente à sua própria casa, com a mulher e os dois filhos no carro. O crime aconteceu no domingo passado em Buzet-sur-Baïse, no departamente de Lot-et-Garonne, no sudoeste de França.

Por volta das 00h30, o homem agricultor de 32 anos regressava de uma festa com a mulher e os dois filhos. Quando saiu do carro, já em frente a casa, terá sido baleado na cabeça com uma "caçadeira", avançou à AFP o presidente da Câmara, Jean-Louis Molinié. Os bombeiros e ambulância estiveram no local, mas a vítima acabou por sucumbir aos ferimentos.

Na terça-feira o Ministério Público de Agen deteve preventivamente três portugueses suspeitos do homicídio, que foram presentes a um juiz de instrução. "Foi aberto um inquérito judicial por homicídio, cumplicidade no homicídio e falha na prevenção de um crime", avançou o Ministério Público à AFP. Não foram avançadas as motivações para o crime.

O autarca de Buzet-sur-Baïse expressou surpresa após o assassinato do português. "Nada sugeria tal tragédia. Como se podia imaginar tal horror?", questionou, citado pelo jornal "La Dépêche".



