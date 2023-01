Entre as 167 nacionalidades residentes na capital, a comunidade portuguesa é a segunda mais representada, a seguir a França.

Português continua a ser o idioma estrangeiro mais falado na capital

Os portugueses que visitam a capital do Luxemburgo pela primeira vez ficam surpreendidos com a frequência com que ouvem a língua portuguesa em conversas na rua. Um fenómeno bem visível em Bonnevoie ou na Gare, por exemplo, que são dos municípios mais populosos da capital. Admirados pela forte presença portuguesa no país, os visitantes portugueses de primeira viagem sentem-se quase em casa, como muitos reconhecem.

A comunidade portuguesa é a segunda mais representada na capital do país, onde residem 12.059 pessoas de nacionalidade portuguesa, segundo o relatório demográfico da cidade do Luxemburgo, de 31 de dezembro de 2022, esta semana divulgado.

A seguir aos franceses - 20.916 residentes na capital - surgem os portugueses. A estes cidadãos com bilhete de identidade português há ainda que acrescentar os portugueses que possuem dupla nacionalidade, e passam a estar incluídos nas estatísticas como cidadãos luxemburgueses, ou nos lusodescendentes, que continuam a comunicar na língua de Camões com os seus pais e outros portugueses.

Por tudo isto, a língua portuguesa é o idioma estrangeiro mais falado na capital, uma vez que o idioma dos franceses é também uma das três línguas oficiais do país.

Cerca de 167 nacionalidades distintas

A Cidade do Luxemburgo é, cada vez mais, uma metrópole multicultural, onde residem cidadãos de 167 nacionalidades que chegam de todas as regiões do globo e que compõem 70,82% dos habitantes da capital.

Dos 132.778 residentes, apenas 38.740 são luxemburgueses (29,18%), sendo 94.038 os moradores estrangeiros.

A seguir aos portugueses, são os italianos (9.697), os espanhóis (4.974), os belgas (4.470) e os alemães (3.860) as nacionalidades com maior dimensão, de acordo com os dados de 31 de dezembro de 2022, do relatório "Estado da População 2022" na capital luxemburguesa.

Esta é uma metrópole jovem, com muitos residentes com idades na faixa dos 20 e os 40 anos, e onde o número de nascimentos é o dobro dos óbitos registados.

A cidade mantém um saldo migratório positivo, de 3.798 chegadas, com um total de 21.577 novos residentes. Deste total, 17.790 são oriundos do estrangeiro, contra 15.315 partidas, das quais 5.890 para outro país.

