Português assassinado num restaurante na Suíça

Lusa Vítima foi esfaqueada por um homem que fugiu em seguida e que entretanto detido pela polícia.

Um português de 29 anos foi morto à facada no sábado à noite num restaurante de Morges, na Suíça, noticiou a imprensa local, e as autoridades já anunciaram a detenção do presumível homicida.

De acordo com algumas testemunhas, a vítima, que se encontrava a residir há pouco tempo na região, a trabalhar na apanha da maçã, estaria a aguardar na fila do restaurante, com a companheira, cerca das 21h, quando foi agredido com arma branca por um homem que fugiu em seguida.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou a nacionalidade da vítima, e manifestou as condolências à família, estando a acompanhar o caso através do Consulado-Geral de Portugal em Genebra.

"Este posto consular está em contacto com a família da vítima para apoiar a trasladação do corpo para Portugal e com as autoridades suíças, procurando que sejam investigadas as circunstâncias do crime", indicou a mesma fonte à Lusa.

As autoridades suíças já emitiram um comunicado indicando que o presumível homicida foi detido em Renens, outra localidade também do cantão de Vaud, situada no distrito de Lausana.

Segundo o comunicado, as autoridades abriram um inquérito penal dirigido pela procuradoria do cantão, e as investigações foram confiadas aos especialistas da brigada criminal da polícia de segurança para determinar mais precisamente as circunstâncias do homicídio.

