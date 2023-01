Entre os 151 aeroportos mundiais avaliados pela associação AirHelp há um português no 'top' 10 europeu, e outro com as piores classificações a nível mundial.

Portugal tem um dos melhores aeroportos da Europa e um dos piores do mundo

Pontualidade, opinião do cliente, restauração e lojas. Estes são os três indicadores avaliados para a classificação dos melhores e piores aeroportos do mundo do ranking anual da associação AirHelp.

A lista de classificação de 151 aeroportos mundiais de 2022 acaba de ser publicada por esta empresa alemã, especialista em direitos dos passageiros aéreos e os aeroportos portugueses recebem pontuações muito díspares.

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ocupa uma honrosa 7ª posição no 'top' 10 europeu das melhores infraestruturas aeroportuárias, segundo a AirHelp. A nível mundial está classificado em 54º lugar, com 7.1 em pontualidade, 8.52 na opinião de clientes e 8.53 ao nível de restauração e lojas, todos numa escala até 10 pontos.

Classificação bem distinta é dada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que figura no top 10 dos piores aeroportos do mundo.

O aeroporto da capital portuguesa ocupa a 143º posição das 151 infraestruturas aeroportuárias mundiais, ou seja, está entre os piores do mundo, com 6.2 em 10 ao nível da pontualidade, 7.55 na opinião do cliente e 7.55 nas opções que oferece de restauração e lojas.

O segundo melhor aeroporto do mundo é brasileiro

Quanto ao Aeroporto de Faro ocupa a 108º posição mundial, com 7.1 na pontualidade, 7.53 na opinião do cliente e 7.22 ao nível da restauração e lojas.

A nível europeu o mais bem classificado é o Aeroporto de Madrid-Barajas, que surge na 12º posição a nível mundial no ranking de 2022 liderado pelo Aeroporto Tokyo Haneda, no Japão.

O segundo melhor aeroporto do mundo é brasileiro, o do Recife-Guararapes, e o terceiro volta a ser um da capital japonesa, o de Tokyo Narita.

De salientar que o aeroporto do Luxemburgo não figura no ranking dos 151 aeroportos da AirHelp.

A AirHelp divulga também o ranking da classificação global das companhias aéreas mundiais, com a Tap Portugal a surgir na 36º posição entre um total de 64 companhias do mundo.

A Qatar Airways é a melhor transportadora aérea do mundo, enquanto a companhia low cost Ryanair é a segunda pior a nível mundial, ocupando o 63º lugar.

Já a low cost Easyjet surge na 48ª posição, o que também não é um lugar honroso. A nível europeu, a alemã Eurowings é a melhor classificada.

Desde 2015 que a AirHelp elabora anualmente os rankings dos melhores aeroportos e melhores companhias aéreas.

