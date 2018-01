Portugal recusa ser convidado de honra no Salão de Turismo do Luxemburgo

Que Portugal está na moda, Lisboa e Porto são cidades na mira dos turistas do mundo inteiro e sucedem-se as distinções como destino turístico ideal é algo que já não é novidade. Assim, sempre que se realiza um certame deste âmbito, torna-se natural que o país surja numa posição de relevo, mas também há exceções. Na 27ª edição do tradicional Salon du Tourisme Vakanz, que irá decorrer no Luxemburgo entre sexta-feira e domingo, as condições de acolhimento do país poderiam figurar entre os elementos próprios de um convidado de honra, até em função de indicações nesse sentido da parte dos organizadores. Mas, contrariando pelo menos o espírito de um acordo assinado entre os ministros da Economia dos dois países, não será isso que vai acontecer. Portugal não quis ser convidado de honra no certame.

O Contacto dirigiu questões ao Turismo de Portugal acerca da participação portuguesa no evento e, segundo a resposta oficial, enviada pelo Gabinete do Presidente daquele organismo, “não está prevista a presença/participação” do país “enquanto convidado de honra no certame em causa”. No entanto, a mesma nota dá conta de que “Portugal marcará presença na Feira através da participação da região dos Açores (com stand próprio) e das regiões da Madeira e Algarve, ambas através do TO Luxair”.

Outra fonte disse ao Contacto que o Turismo de Portugal não estaria presente no evento, de acordo, aliás, com uma recusa do tal convite, “apresentada em tempo útil”. De tal forma que, no próprio site do Salon du Tourisme “Vakanz”, o nome do país não figurou como convidado de honra. Seja qual for o estatuto, esta é uma oportunidade que deixa de servir para abordagens mais abrangentes a um universo interessante de candidatos ao turismo, conforme pode depreender-se dos dados, que apresentamos em infografia, acerca dos cidadãos que, na União Europeia, dispõem de maior orçamento anual para viagens fora do âmbito dos negócios.

Promoção à luxemburguesa

Do ponto de vista dos promotores da iniciativa, uma área de 17 mil metros quadrados servirá para acolher milhares de visitantes aos quais serão apresentadas as mais variadas sugestões de territórios onde fazer turismo.

Para o CEO do espaço, Morgan Gromy, “as viagens convidam a sonhar e aguçam a curiosidade”. É também por isto que o responsável se afirma convicto de que esta edição se salienta pela “diversidade de destinos e eventos propostos, oscilando entre os mundos real e virtual”. Gromy considera mesmo que esta edição “vai permitir o reencontro das famílias para passarem excelentes momentos”.

Segundo o site do Salão, pelo lado do Luxemburgo salientam-se seis regiões (a Capital, Guttland, Ardenas e os seus Parques Naturais, Mullerthal, a pequena Suíça luxemburguesa, La Moselle e As Terras Vermelhas) e três Parques Naturais (La Haute-Sûre, L’Our e Natur – a Geopark Mëllerdall).

De resto, o site do evento aproveita para suscitar as atenções de potenciais interessados para outros locais, produtos e campos de ação para quem venha ao Luxemburgo.

Desta lista fazem parte áreas como Arte e Cultura, Natureza e Excursões, Saídas, Desporto e Lazer, Compras, Família e Crianças, além de Produtos Locais.

Meta de 30 mil

No ano passado, o evento registou uma afluência de 23 mil visitantes. Este ano, de acordo com a organização, a estimativa aponta para um número que oscila entre os 20 e os 30 mil, mesmo que arriscar previsões seja complicado. Novos destinos, novas tendências, novos preços, promoções e a possibilidade de viver experiências virtuais em redor de três temas (férias no mar, no ar e na terra): durante três dias, estas são algumas das hipóteses de que os visitantes do Salão de Turismo podem desfrutar. Para os promotores, trata-se de três dias em que “o único limite é o da imaginação”. Um novo parque de estacionamento nas imediações do espaço de exposição, com capacidade para três mil lugares, servirá para melhorar os acessos.



Paulo Jorge Pereira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.