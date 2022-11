A DGS defende que todas as pessoas com diabetes tipo 1 e indicação clínica tenham acesso a bombas de insulina híbridas, independentemente da idade.

Portugal. Quase metade dos diabéticos que usam bomba de insulina são crianças

Mais de 4100 pessoas com diabetes tipo 1 (DM1), em Portugal, fazem tratamento com bombas de insulina, das quais cerca de metade (47%) são crianças.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a propósito do Dia Mundial da Diabetes. Segundo os registos do Programa Nacional da Diabetes (PND), tutelado pelo organismo, este tipo de tratamento triplicou desde 2015, ano em que eram 1313 as pessoas diabéticas que usavam bombas de insulina.

O comunicado da DGS sublinha que os dados revelados hoje "demonstram um aumento do acesso a estes dispositivos, associados a um melhor controlo da doença, menos complicações e melhor qualidade de vida".





Associação reivindica acesso de 5000 crianças a bombas de insulina híbridas

Esta segunda-feira foi entregue uma petição com cerca de 25 mil assinaturas na Assembleia da República a reivindicar o acesso das mais de cinco mil crianças e jovens com diabetes tipo 1 às bombas de insulina híbridas.

Segundo estimou à Lusa José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), promotora da petição, existirão no país “cerca de 30 mil pessoas” com diabetes tipo 1, a doença crónica mais frequente nas crianças e jovens, cuja qualidade de vida pode ser “grandemente” melhorada com os chamados sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina.

A petição, promovida também por um conjunto de entidades ligadas aos cuidados de saúde prestados a crianças e jovens com diabetes tipo 1, salienta que “o sistema de bombas de insulina híbridas ou automáticas é já uma realidade em Portugal, mas ainda não tem o alcance necessário e implica um valor incomportável para as famílias”.

De acordo com o documento, citado pela Lusa, a utilização destas bombas pode proporcionar uma melhor compensação, assim como uma redução em 80% do número de picadas nos dedos e 95% do número de injeções que uma pessoa com diabetes tipo 1 tem de dar por ano, contribuindo para “uma melhoria significativa da qualidade de vida das crianças, mas também das suas famílias e outros cuidadores”.

De acordo com o comunicado da DGS, o Programa Nacional da Diabetes considera que todas as pessoas com diabetes tipo 1 e indicação clínica devem ter acesso aos dispositivos híbridos, independentemente da idade, prevendo-se o alargamento da cobertura já em 2023.

Por norma, a diabetes tipo 1 desenvolve-se sobretudo nas crianças, adolescentes ou jovens adultos, mas também pode afetar adultos e até idosos, e caracteriza-se pelo facto de o pâncreas deixar completamente de produzir insulina, sendo, por isso, a única forma de a tratar a injeção de insulina.

Governo vai criar grupo de trabalho

Esta semana será publicado um despacho do Ministério da Saúde para que seja criado um grupo de trabalho, coordenado pela DGS, que atualize a estratégia de acesso ao tratamento com bombas de insulina híbrida.

"A inclusão das bombas híbridas e adesivas no programa de tratamento com bombas de insulina da Direção-Geral da Saúde tem sido trabalhada pelo PND desde 2019, tendo o Ministério da Saúde autorizado a inclusão destes novos dispositivos nas aquisições de 2022", acrescenta o comunicado.





