A petição que reivindica o ensino "de qualidade e gratuito" da língua portuguesa no estrangeiro foi formalmente entregue no Parlamento português esta terça-feira, depois de ter reunido mais de 4.500 assinaturas.

Portugal. Petição que pede ensino de português gratuito no estrangeiro foi entregue no Parlamento

Henrique DE BURGO A petição que reivindica o ensino "de qualidade e gratuito" da língua portuguesa no estrangeiro foi formalmente entregue no Parlamento português esta terça-feira, depois de ter reunido mais de 4.500 assinaturas.

A revogação da propina no ensino de português no estrangeiro é uma das reivindicações do documento, refere em comunicado o conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica e promotor da iniciativa, Pedro Rupio.

A petição "Português para Todos - Pelo direito das nossas crianças e jovens a um Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e gratuito", lançada em 2019, pede também que estrangeiros e portugueses residentes fora do país tenham políticas diferenciadas no ensino da língua.

No documento é também reclamado que os portugueses residentes fora da Europa "deixem doravante de serem excluídos deste processo educativo, com o alargamento da rede do Ensino de Português no Estrangeiro para crianças portuguesas e lusodescendentes a residir fora do velho continente".

As assinaturas foram recolhidas em países como Luxemburgo, Suíça, Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos ou Venezuela, além de outros 42 países.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.