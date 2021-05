A 17 de maio são levantadas as restrições de viagens para países nesta lista, para os quais deixa de ser necessária a realização de quarentena. O Luxemburgo mantém-se na lista amarela, com viagens não essenciais a serem desaconselhadas pelo governo britânico.

Portugal na “lista verde” de viagens com o Reino Unido

Ana TOMÁS A 17 de maio são levantadas as restrições de viagens para países nesta lista, para os quais deixa de ser necessária a realização de quarentena. O Luxemburgo mantém-se na lista amarela, com viagens não essenciais a serem desaconselhadas pelo governo britânico.

Portugal é um dos 12 países e territórios na “lista verde” do Reino Unido. Nesta lista, revelada sexta-feira, pelo ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, estão as zonas consideradas seguras para viajar e cujos viajantes ficam isentos de quarentena na chegada a Inglaterra.

A lista entra em vigor a partir de 17 de maio e Portugal é um dos poucos países incluído, enquanto a maioria ainda permanece na lista “amarela”, sujeita a restrições mais apertadas, como é o caso do Luxemburgo, mas também da Espanha, França e Grécia, destinos de férias de muitos britânicos.

A proibição de viagens para o estrangeiro - as viagens por motivos não essenciais e de lazer estão proibidas há alguns meses - será levantada na mesma data, 17 de maio, como parte da próxima etapa do plano de desconfinamento britânico. Desde janeiro que quem viajasse sem ser por casos de força maior e com justificação válida, estava sujeito a multas de 5.000 libras (5.800 euros).

“Fizemos um progresso enorme a combater a pandemia covid-19 no Reino Unido. Não chegámos ao fim, mas os sinais são muito positivos”, afirmou Shapps.

Apesar dos viajantes que chegam dos países da lista verde já não terem de fazer quarentena, ainda terão de cumprir regras à chegada ao Reino Unido - além das que lhe forem pedidas por cada país dessa lista.

Quem viajar de Portugal para o Reino Unido terá de preencher um formulário, com informação da sua localização no país, fazer teste à covid-19 e realizar um novo teste dois dias depois da chegada ao país. Caso este dê positivo ou se a pessoa tiver viajado com alguém que teve esse resultado, a quarentena e o isolamento são obrigatórios.

Já para os países que se encontram na lista amarela, como o Luxemburgo, continuam a não ser recomendadas as viagens por motivos de lazer. Além disso, quem tiver estado nos 10 dias anteriores à chegada a solo britânico num desses países terá de fazer quarentena, além dos mesmos testes e formulário a que os viajantes da lista verde também têm de se submeter.

A quarentena para os que viajem de países da lista amarela tem a duração de 10 dias, havendo a possibilidade de realizarem teste ao oitavo dia.

