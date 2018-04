Portugal junta-se ao grupo de países mais avançados da NATO em 'ciberdefesa'

A língua alemã funciona no Luxemburgo como um filtro que atira imigrantes para trabalhos mais precários e afasta os filhos do ensino clássico. Estas são algumas das conclusões de uma tese de doutoramento, defendida na quinta-feira na Universidade do Luxemburgo, sobre as trajetórias da migração de cabo-verdianos para o Luxemburgo. Para o autor, Bernardino Tavares, a língua integra e ao mesmo tempo exclui.