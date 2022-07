Menos de 12% da população levou a 4ª dose da vacina contra a covid-19

A população residente no Luxemburgo tem aderido pouco à quarta dose da vacina anticovid-19.

A população residente no Luxemburgo tem aderido pouco à quarta dose da vacina anticovid-19.

Desde meados de julho que o Ministério da Saúde recomendou a segunda dose de reforço do fármaco, sendo que desde então foram enviados 52.000 mil convites a pessoas entre 60 e 69 anos. No entanto, até agora somente 6.000 pessoas foram vacinadas com a quarta dose, ou já fizeram a sua marcação.



Estes dados foram revelados pela rádio estatal 100,7, que acrescenta que a taxa de inoculação com a segunda vacina de reforço é de cerca de 11%.

Um número não muito encorajador, segundo o Alto-Comissário da Proteção Nacional, Luc Feller, que acrescenta que, em comparação, a primeira dose de reforço obteve uma taxa de vacinação de cerca de 92% na mesma faixa etária, ou seja, entre os 60 e os 69 anos.

Para Luc Feller, o aligeiramento das medidas sanitárias pode ser uma das explicações para esta pouca adesão. O responsável pela organização da campanha de vacinação explica que o facto de já quase ninguém usar máscara faz sentido na situação atual da pandemia, mas que tem repercussões psicológicas para a população. Diz que “as pessoas têm a perceção que está tudo bem e que já não precisam de vacinas”.

O que, segundo Feller, torna mais difícil convencer as pessoas a aderiram à quarta dose da vacina, para minimizar os riscos no próximo outono e inverno.



