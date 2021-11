Elevada taxa de vacinação e imunidade natural adquirida através da infeção colocam alguns países na dianteira para passar à fase endémica da doença. Mas o risco de surgirem novas variantes do vírus mais perigosas ainda permanece.

Portugal é um dos países onde a pandemia deverá acabar mais cedo, afirmam especialistas

Portugal deverá ser um dos primeiros países do mundo a sair da fase de pandemia de covid-19 para a fase endémica da doença, o que deverá acontecer em 2022, segundo vários especialistas ouvidos pela Reuters.

De acordo com o artigo publicado esta quarta-feira pela agência de notícias americana, os especialistas, que estão a traçar o curso provável da pandemia ao longo dos próximos 18 meses, estimam que os primeiros países a sair dessa fase sejam aqueles onde se verifiquem altas taxas de vacinação ou de imunização obtida através da infeção com o SARS-CoV-2. Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Índia são os quatro países apontados como estando nessas condições e que poderão, por isso, fazer uma transição mais precoce para a fase endémica da doença.

"Pensamos que o ponto em que teremos controlo sobre este vírus, em que podemos reduzir significativamente a doença grave e a mortalidade, será entre agora e o final de 2022", afirmou à agência a epidemiologista que lidera a resposta à covid-19 da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, ressalvando que isso também depende da evolução da vacinação da população a nível mundial.

O objetivo da OMS é que no final de 2022 70% da população mundial esteja vacinada. "Se atingirmos esse objetivo, estaremos numa situação muito, muito diferente epidemiologicamente", disse.

Enquanto isso não acontece, alguns países terão evoluções mais rápidas que outros, como explica, no mesmo artigo, Marc Lipsitch, epidemiologista da Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"A transição vai ser diferente em cada local porque vai ser impulsionada pela quantidade de imunidade da população através da infeção natural e, claro, da distribuição das vacinas, que é variável."



Ainda assim, os especialistas alertam para a imprevisibilidade do vírus e para a possibilidade de ocorrerem mutações, à medida que se vai propagando, sobretudo, entre as populações não vacinadas. Nenhum exclui, por isso, o cenário de o vírus poder vir a sofrer uma mutação que bloqueie a imunidade entretanto conquistada.

Infeções crescem na Europa e tendem a estabilizar nos EUA

De acordo com um relatório da OMS publicado a 26 de outubro, os casos e mortes covid-19 têm vindo a diminuir desde agosto em quase todas as regiões do mundo, mas a Europa tem sido uma exceção e o organismo lançou novos alertas esta quinta-feira, considerando a situação no velho continente "muito preocupante". Em causa estão uma cobertura vacinal insuficiente em alguns países e o relaxamento precoce das restrições e medidas sanitárias, que têm contribuído para que a variante Delta, mais contagiosa, continue a progredir.

"A Europa está mais uma vez no epicentro da pandemia, onde estava há um ano. A diferença, hoje, é que sabemos mais e podemos fazer mais", disse o diretor da OMS Europa, Hans Kluge, em conferência de imprensa.

A variante Delta também determinou o aumento recente de infeções em países como Singapura e China, que apesar de terem altas taxas de vacinação, têm pouca imunidade natural devido a medidas de confinamento muito mais rigorosas e duradouras, sinaliza o artigo.

No que se refere aos EUA, entre os vários especialistas ouvidos pela Reuters, muitos apontaram que a vaga da variante Delta, no país, acabe este mês e que tenha representado a última grande vaga da pandemia.

Chris Murray, um dos principais analistas de doenças da Universidade de Washington, antecipa "um aumento muito modesto no inverno" nos casos de covid-19. "Se não houver novas variantes importantes, então a covid-19 começará realmente a diminuir em abril."

O caso português

Mesmo nos países onde as infeções estão a aumentar à medida que as restrições pandémicas começam a ser levantadas, como o Reino Unido ou Portugal, as vacinas parecem estar a contribuir para conter o aumento nas hospitalizações e no número de mortes.

A 3 de novembro de 2020, estavam internadas com covid-19, em Portugal, por exemplo, 2.349 pessoas, 320 das quais em cuidados intensivos. Nesse dia, registaram-se 45 óbitos associados à doença. Já a 3 de novembro deste ano, o país registou nove mortes por covid-19, 384 internamentos, 67 dos quais em cuidados intensivos.

A diferença entre o número de infetados no ano passado, por comparação com o deste ano, no mesmo dia, é mais do dobro: 2.596 infetados, a 3 de novembro de 2020, face a 1.074 registados a 3 de novembro de 2021.

No ano passado, por esta altura, Portugal estava em estado de calamidade, com várias medidas restritivas a serem de novo reintroduzidas, sobretudo na lotação dos estabelecimentos e do número de pessoas permitido, e o uso de máscara na rua passava a ser obrigatório, tal como nos espaços interiores. A 9 de novembro de 2020, o país entrava novamente em estado de emergência.

Atualmente, vigora o estado de alerta e praticamente não há restrições. Apesar disso, continua a ser obrigatório o uso de máscara nos transportes e serviços públicos e em estabelecimentos comerciais de grande dimensão. A DGS, contudo, manteve a recomendação de uso de máscara generalizado a todos os espaços interiores e a maioria dos portugueses tem seguido esse conselho - facto que tem sido assinalado por vários artigos em publicações internacionais.

Paralelamente, o certificado de vacinação, recuperação ou teste negativo são necessários para aceder a alguns eventos de maiores dimensões, mas deixaram de ser obrigatórios nos restaurantes e alojamentos.

Em Portugal, 86% da população ( 8.885.782 de habitantes) tem a vacinação completa.

"Endémica não significa benigna"

Embora a estimativa seja de que dentro de um ano a covid-19 se torne uma doença endémica, à semelhança de outras, como a gripe ou a malária, tal como estas ela continuará a ser uma das principais causas de morte por doença, nos próximos anos. "Endémica não significa benigna", lembrou Van Kerkhove no artigo da Reuters.

Alguns especialistas afirmam que o vírus poderá comportar-se mais como o sarampo, que ainda causa surtos em populações onde a cobertura vacinal é baixa. Outros estimam ainda que a covid-19 se converta em mais uma doença respiratória sazonal, como a gripe, ou que o vírus se torne menos mortal, afetando sobretudo crianças, mas este é um cenário que pode demorar décadas a verificar-se.

Alguns países da Ásia-Pacífico, como a Malásia e Singapura, já começaram a lançar as bases para tratar a covid-19 como outras doenças endémicas.

"A única forma de não haver mortes por uma doença em qualquer parte do mundo é eliminar completamente a doença e isso só foi feito para a varíola", lembrou à Reuters, em agosto, Paul Tambyah, presidente da Sociedade de Microbiologia Clínica e Infeção da Ásia Pacífico.



