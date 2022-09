O país produziu 2,9 milhões de bicicletas em 2021, ano em que a produção deste veículo em toda a UE aumentou 11%.

Portugal é o país que produz mais bicicletas na União Europeia

Ana TOMÁS

Portugal foi o maior produtor de bicicletas da União Europeia, em 2021, segundo um relatório do Eurostat divulgado no início desta semana.

O país produziu 2,9 milhões de bicicletas, seguindo-se-lhe a Roménia (2,5 milhões), a Itália (1,9 milhões), a Alemanha (1,4 milhões) e a Polónia (1,2 milhões). De acordo com o mesmo relatório do gabinete de estatísticas europeu, não há dados sobre a produção deste veículo pelo Luxemburgo, referente ao último ano.

A Dinamarca, país conhecido pelo uso massificado desse meio de transporte, foi o que menos bicicletas produziu em 2021 - apenas 2.320. Atrás deste Estado-membro, e no que toca aos menores volumes de produção do veículo de duas rodas, na UE, ficaram a Croácia (23.679), a Finlândia (27.975) e a Bélgica (43.477).

Produção de bicicletas na UE cresceu 11%

No conjunto dos 27 Estados-membros, a produção de bicicletas registou um aumento de 11% em relação a 2020. Em números totais, foram produzidos 13,5 milhões de bicicletas.

Nos últimos 12 meses, a UE exportou 921 milhões de euros em bicicletas (tanto elétricas como não elétricas) para países fora da união. Ainda assim comprou mais do que vendeu, importando, no mesmo período, o equivalente a 1.896 milhões de euros nesse tipo de veículos, refere uma outra análise do Eurostat, publicada também no início desta semana.

Mais bicicletas não elétricas

Os dados do gabinete de estatísticas europeu para 2021 mostram que a UE exportou 1.487.700 bicicletas não elétricas, no valor de 433 milhões de euros, e importou 5.743 700, no valor de 1.046 milhões de euros. Em comparação com 2020, o número de bicicletas não elétricas exportadas pela UE aumentou 16%, em 2021, enquanto as importações do mesmo tipo de veículo subiram 17%.

O uso das bicicletas tem sido incentivado, nos últimos anos, por vários estados europeus, incluindo o Luxemburgo, como meio mais sustentável e amigo do ambiente por comparação com o carro. É igualmente apontado como uma alternativa mais económica de deslocação, que promove ao mesmo tempo o bem-estar e a saúde ao favorecer o exercício físico (no caso das bicicletas não elétricas).





