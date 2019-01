Portugal é o país da União Europeia (UE) onde se fazem mais operações às cataratas. O Grão-Ducado surge em sexto lugar no conjunto dos 28 Estados-membros.

Portugal é o campeão das operações às cataratas. Luxemburgo é o sexto

A operação às cataratas é uma cirurgia comum e em muitos países europeus não exige internamento. Em 2016, foram feitas 4,5 milhões de intervenções deste tipo na UE.

O valores oscilam muito de país para país. Assim, e de acordo com os dados do Eurostat, fizeram-se em Portugal 14 operações por mil habitantes em 2016. A seguir vêm França e Áustria com 13 e depois Bélgica, República Checa e Luxemburgo com 12 operações por cada mil residentes.

Nos últimos lugares, estão a Irlanda e a Eslováquia, com duas cirurgias.