Portugal. Admirável praia nova

Aberta a época balnear, há lotação máxima nos areais. A quantidade de pessoas na praia é medida por um semáforo. Verde indica “ocupação baixa”, Amarelo “ocupação elevada” e Vermelho “ocupação plena”.



As raquetes podem ficar no carro, já que a prática de atividades desportivas, à excepção de surf, estão interditas. Andar no areal também tem normas. A circulação deve fazer-se em “sentido único, com distanciamento físico de 1,5 metros”. A regra também se aplica à disposição das toalhas. Aos chapéus de sol exige-se um afastamento de 3 metros.

Nos toldos, colmos ou barracas a lotação máxima é de cinco pessoas. Em regra, cada família ou grupo só pode alugar a sombra no período da manhã ou da tarde. A higinenização regular dos espaços fica a cargo das concessionárias.

