As imagens captadas pelo maior telescópio solar do mundo não têm precedentes. Há estruturas semelhantes a células, cada uma com o tamanho de França.

Pormenor. O Sol como nunca o viu

As imagens captadas pelo maior telescópio solar do mundo não têm precedentes. Há estruturas semelhantes a células, cada uma com o tamanho de França.

As imagens divulgadas esta quarta-feira pela Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos são as primeiras fotografias obtidas através do telescópio que consegue captar, ao pormenor, a ainda pouco estuda superfície do Sol.

"Estas são as imagens com maior resolução da superfície solar já captadas", sublinha Thomas Rimmele, responsável pelo Daniel K. Inouye. Instalado no Havai, o maior telescópio solar do mundo mostrou em primeira mão uma superfície coberta por gás ionizado a altas temperaturas.

Fundação Nacional da Ciência

É a primeira vez que a comunidade científica tem a oportunidade de observar com mais detalhe o exterior do Sol. Numa primeira análise, saltam à vista as aparentes estruturas semelhantes a células que os especialistas dizem ter aproximadamente o tamanho de França.

"O que pensávamos anteriormente que se parecia com um ponto brilhante — uma estrutura — mostra agora dividir-se em muitas estruturas menores", enfatiza, de resto, o responsável pela investigação, em entrevista ao The Guardian.

Segundo o diretor da FNC, France Córdova, observações futuras permitirão compreender melhor a atividade solar e ajudar os meteorologistas a preverem as tempestades solares, que podem afetar as comunicações por satélite, sistemas de navegação, as redes de energia e as viagens de avião ou de naves espaciais.

O telescópio vai trabalhar em paralelo com dois engenhos espaciais igualmente direcionados para a observação do Sol, a sonda norte-americana Parker Solar Probe, em órbita desde 2018, e o satélite europeu Solar Orbiter, com lançamento previsto para 08 de fevereiro.

ESA

Em dezembro foram divulgados os primeiros dados recolhidos pela sonda Parker Solar Probe, que estudará mais a fundo a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol.

De acordo com os dados, publicados na revista científica Nature, a velocidade do vento solar não é regular, podendo aumentar de forma repentina e atingir, por vezes, 100 a 150 quilómetros por segundo. O campo magnético distorce-se constantemente por ação do plasma.

Com tecnologia portuguesa, o satélite Solar Orbiter vai permitir obter as primeiras imagens dos polos do Sol, considerados a chave para se compreender a atividade e o ciclo solares.

com Lusa