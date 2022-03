Mas presumo que o medo da "falta de comunicação" a dois, de que tanto e tão bem se fala hoje, possa ter potenciado o pavor do silêncio.

Opinião Sociedade 3 min.

Andamos todos ao mesmo

Por qué no te callas, cariño?

Eu estava distraído, ia olhando para o exterior, as coisas sucediam-se e iam ficando para trás à medida que o carro seguia pela cidade. Os meus olhos estavam lá fora e os ouvidos também não estavam cá dentro. Até que chegou aquela frase. "Às vezes falo demais" reforçou o condutor. "Pero no insisto. Se pessoas não respondem es porque não querem conversa e respeito eso. Só tem de me decir, senhor".

(Paulo Farinha)

As ideias saíam perfeitas da boca do homem, naquelas palavras embrulhadas num doce sotaque que trouxera da Venezuela. Manuel, "abogado de profesión, condutor de Uber para comer", está em Lisboa há seis anos e não sei se já ouviu Jorge Palma, mas a poesia do cantautor haveria de fazer sentido para ele: "Faz-me um sinal qualquer, se me ouvires falar demais, Eu às vezes embarco em conversas banais."

Mas presumo que o medo da 'falta de comunicação' a dois, de que tanto e tão bem se fala hoje possa ter potenciado o pavor do silêncio.

A conversa de Manuel era tudo menos banal, mas aquela leitura do outro que permite ver que quando não há vontade para conversa não se deve insistir, isso não se ensina. Só lá vai com anos de prática. Seja a conduzir um Uber ou a viver com alguém. Claro que também há os afortunados, bafejados pelo bom senso à nascença que os faz utilizar a inteligência emocional em prol do silêncio confortável. Aquela ausência de palavras que não precisa de ser preenchida com verbos de circunstância e substantivos de ocasião. Aqueles momentos, entre duas pessoas – no mesmo carro, na mesma mesa, na mesma cama, na mesma vida em comum – em que não é preciso dizer nada. Aqueles momentos em que, se alguém disser o que quer que seja, vai estragar. Aqueles momentos em que se pode dizer ao outro "agora não quero falar" e fica tudo bem. Sem amuos.

Não é de agora e não é a modernidade nem a atualidade nem a conectividade nem as redes sociais nem a vida cheia que levaram a isto. A coisa não é nova. Não sei se Eva se irritaria com o facto de Adão não conseguir manter a matraca fechada e não sei se, ao longo da história, terá havido muitas separações por excesso de falatório. Mas presumo que o medo da "falta de comunicação" a dois, de que tanto e tão bem se fala hoje possa ter potenciado o pavor do silêncio. Esse sintoma de que tudo pode estar a ficar mal quando, na verdade, tudo está bem. Ou estaria, se não houvesse essa necessidade de abrir a boca.

É que comunicar é, também, saber estar calado. Há instantes em que dizemos muito mais se apenas... não dissermos. Tenho até, para mim, que, mais do que um bom barómetro das relações, isso de encaixarmos na medida certa do silêncio do outro, pode ser um sintoma inequívoco de paixão: a capacidade de permanecer sem encher tudo com palavras e ideias a mais, essa coisa tão antiga como os próprios casamentos. Se calhar devíamos pensar mais nisso. E, se for preciso, conversar sobre o tema. Como o Manuel fez comigo.

No final da viagem, puxei do telemóvel para pontuar o condutor na aplicação: cinco estrelas. Pela conversa boa. Até nos momentos em que seguimos em silêncio.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.