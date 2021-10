Em 2100, um terço da população do Grão-Ducado terá 65 e mais anos, o dobro da percentagem atual.

Sociedade 2 min.

Dia Internacional do Idoso

População idosa vai duplicar no Luxemburgo até ao final do século

Ana TOMÁS Em 2100, um terço da população do Grão-Ducado terá 65 e mais anos, o dobro da percentagem atual.

No final deste século a população idosa do Luxemburgo será o dobro da atual. Em 2100, um terço da população do Grão-Ducado terá 65 e mais anos, o dobro da percentagem atual, revela um estudo do Eurostat sobre o envelhecimento na Europa, publicado esta sexta-feira, 1 de outubro, data em que se assinala o Dia Internacional do Idoso.

Atualmente, essa faixa etária corresponde a 14,8% da população, mas irá subir progressivamente nas próximas décadas, prevendo-se que em 2100 represente 31,6%.

O Luxemburgo e a Irlanda são os dois únicos países da União Europeia (UE), em que a faixa etária dos 0-64% ultrapassa os 85% da população - 85,5%, no caso do Grão-Ducado, e 85,6%, no caso da República irlandesa. Enquanto a faixa dos 65 aos 74 anos representa 7,9%, a dos 75 aos 84 anos, 46%, e a dos 85 e mais anos 2%.

"Epidemia da solidão". Um em cada quatro idosos tem sintomas depressivos Investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) concluíram que um em cada quatro idosos se sente só e tem sintomas depressivos, apelando para que sejam adotadas "medidas urgentes" para "combater a epidemia da solidão".

Em 2100, a faixa etária dos 0-64% continuará a ser a mais representativa mas cai bastante, passando de 85,5% para 68,4%. Em contrapartida, o grupo dos 65 aos 74 anos passará a corresponder a 11,5% da população, enquanto a faixa dos 75 aos 84 anos aumentará para os 10,8% e a dos 80 e mais anos para os 9,3%.

Pouco antes da última década deste século, o Grão-Ducado convergirá com a média da União Europeia - atingindo os 31,1% - e deverá ultrapassá-la a partir de 2090, segundo as projeções do Eurostat. Atualmente está abaixo, com a população idosa (65 e mais anos) a representar 14,8%, enquanto a média da UE é de 20,9%.

Portugal atinge pico a meio do século

Portugal continua a ter uma população muito mais envelhecida - muito acima da média da UE - que a do Luxemburgo. Mas até ao final do século os dois países aproximam-se.

Portugal atinge o pico a meio do século, na década de 2050, quando a população com 65 e mais anos deverá corresponder a mais de um terço da população do país: 33,7%. Atualmente, essa faixa representa 22,5%. Em 2100, estima-se que corresponde a 32,2%, altura em que, de acordo com as mesmas projeções, no Luxemburgo será equivalente a 31,6%.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.