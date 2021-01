A sobrepesca é a principal causa da de destruição da vida marinha, no entanto é difícil medir o declínio e o aumento dos riscos de extinção de espécies individuais, particularmente para os maiores predadores encontrados em alto mar.

População global de tubarões e arraias caiu mais de 70% nos últimos 50 anos

Ana B. Carvalho A sobrepesca é a principal causa da de destruição da vida marinha, no entanto é difícil medir o declínio e o aumento dos riscos de extinção de espécies individuais, particularmente para os maiores predadores encontrados em alto mar.

Segundo um estudo publicado na revista Nature, desde 1970, a abundância global de tubarões e raias oceânicas diminuiu 71% devido a um aumento de 18 vezes na pressão produzida relativa de pesca.



Através do cálculo de dois indicadores estabelecidos para acompanhar o progresso em direção aos Objetivos de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável de Aichi, o Índice Planeta Vivo e o Índice da Lista Vermelha (uma medida de alteração do risco de extinção calculada para todas as 31 espécies de tubarões e raias oceânicas), os cientistas conseguiram calcular o nível de perda na biodiversidade marinha.

"Este esgotamento aumentou o risco global de extinção ao ponto de três quartos das espécies que compõem este conjunto funcionalmente importante", advertem os 20 cientistas internacionais envolvidos no estudo.

"São urgentemente necessárias proibições rigorosas e limites de captura baseados na ciência da precaução para evitar o colapso das populações, evitar a perturbação das funções ecológicas e promover a recuperação das espécies" ,escrevem.

Um enorme aumento da pesca nos últimos 5o anos tem devastado a abundância de tubarões e arraias nos nossos oceanos, com espécies anteriormente disseminadas, como os tubarões-martelo, que enfrentam agora a ameaça de serem aniquilados.

A arraia manta gigante também e metade das 31 espécies de tubarões oceânicos do mundo estão agora listadas como ameaçadas ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

Foi anteriormente estimado que 100 milhões de tubarões são mortos por humanos todos os anos, o que ultrapassa a sua lenta capacidade reprodutiva para reconstituir o seu número.

Os cientistas atribuem o declínio das populações e o aumento do risco de extinção dos tubarões oceânicos à sobrepesca com base em três linhas de evidência. Primeiro, no último meio século houve um aumento para mais do dobro na pesca com palangres e redes envolventes e de arrasto, que capturam os tubarões mais oceânicos . Simultaneamente, as taxas de captura de tubarões oceânicos triplicaram desde 1970. Esta correlação sugere que a pesca conduziu a uma diminuição da abundância de tubarões com um notável ponto de rutura em 1990, o que os especialistas supõe coincidir com a crescente retenção de tubarões para satisfazer as novas exigências do mercado (especificamente para as barbatanas).

Em segundo lugar, apontam o facto do papel das pescas na condução dos declínios ser abordado em profundidade no crescente número de avaliações robustas dos stocks pesqueiros, em que seis das oito espécies avaliadas e mais de metade das populações estão abaixo dos níveis de biomassa ou abundância que poderiam produzir o rendimento máximo sustentável.

Em terceiro lugar, os cientistas compilaram ainda as causas dos declínios relatados nas avaliações da Lista Vermelha, que são classificadas em 11 categorias que vão desde "intrusões e perturbações humanas", até "clima e condições meteorológicas severas ".

Políticas de proteção

O declínio acentuado do número de tubarões e arraias no Oceano Atlântico começou a estabilizar um pouco depois de 2000, no meio de medidas de conservação, enquanto a taxa de perdas também abrandou no Oceano Pacífico.

Porém, no Oceano Índico, a abundância de tubarões e de arraias tinha caído continuamente desde 1970, com uma queda estimada de 84% na população total desta época. Muitas espécies de tubarão são migratórias, o que significa que a sua protecção requer a cooperação de diferentes países, enquanto grande parte da pesca prejudicial ocorre no alto mar, em grande parte sem governo.

Os anteriores esforços internacionais para conter as perdas tiveram um impacto limitado, embora a sobrepesca deva ser levantada numa cimeira virtual sobre oceanos e clima, esta semana, com John Kerry, o novo enviado dos EUA para o clima, segundo noticiou o The Guardian esta semana.

Os governos precisam de impor "limites de captura baseados na ciência" numa base doméstica e regional para assegurar que os tubarões continuem o seu papel vital como predadores dos ecossistemas e fonte de proteínas para as comunidades mais pobres, disse Cassandra Rigby, bióloga da Universidade James Cook na Austrália e co-autora do estudo.

Mariah Pfleger, cientista marinha da Oceana, disse ao mesmo jornal britânico que os países deveriam também proibir a venda e o comércio de barbatanas de tubarão. O grupo de conservação dos oceanos está a pressionar para que os EUA adoptem tal proibição, tal como o Canadá decretou em 2019.







