Residentes não aderiram à quarta vacina contra a covid-19

Susy MARTINS

A segunda vacina de reforço contra a covid-19 não encontrou a adesão esperada pelo Ministério da Saúde, junto da população.

Só cerca de 16 mil pessoas com mais de 80 anos aderiram à segunda vacina de reforço, o que representa uma taxa de vacinação de 63%. Estes dados foram avançados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

Entre os 70 e 80 anos, cerca de 21.000 pessoas quiseram ser inoculadas com a segunda vacina de reforço, o que representa metade das pessoas inicialmente visadas.

Nas faxas etárias abaixo dos 60 anos, a taxa de vacinação com a quarta dose da vacina desce para menos de 10%.

