Pooja esteve sequestrada nove anos. Graças ao YouTube, conseguiu voltar para casa

Ana Patrícia CARDOSO

A história de Pooja Gaud mudou quando foi sequestrada aos sete anos, a 22 de janeiro, de 2013. Volvidos nove anos desde esse dia, Pooja, que sempre percebeu o que lhe estava a acontecer, conseguiu fugir e voltar para a família, que já não tinha esperança de a encontrar.

A jovem de Mumbai, agora com 16 anos, contou à BBC como conseguiu escapar da casa onde passou anos de abusos e medo.

O que aconteceu? Em 2013, um gelado foi o necessário para um casal a atrair ainda em criança, à porta da escola. Naquele dia, o irmão mais velho decidiu ir mais rápido e deixou-a sozinha enquanto saía das aulas.

Pooja contou que o casal a levou para Goa e depois para Karnataka, estados do oeste e sul da Índia, e que a ameaçavam se tentasse chamar a atenção. Frequentou a escola por algum tempo mas, quando o casal teve um filho, tudo piorou: a menina foi proibida de ir às aulas, mudaram-se de volta para Mumbai e a violência escalou. "Batiam-me com um cinto, pontapeavam-me, davam-me murros. Uma vez bateram-me com tanto um rolo de papel que as minhas costas começaram a sangrar. Também me obrigaram a fazer tarefas em casa e a trabalhar de 12 a 24 horas no exterior" da casa.

Pooja vivia agora próxima da família, sem saber. Mas, era sempre vigiada e não tinha dinheiro nem telefone para pedir ajuda.

O YouTube mudou tudo

Numa noite, Pooja ganhou coragem e conseguiu chegar ao telemóvel do casal quando este dormia. Procurou o seu nome na plataforma YouTube e encontrou vários vídeos sobre o seu próprio rapto. "Foi aí que decidi procurar ajuda e fugir".

Foram precisos mais sete meses até conseguir falar sobre a situação com Pramila Devendra, a empregada doméstica do casal, que imediatamente concordou em ajudar na fuga.

Conseguiram ligar para um dos números dos cartazes dos vídeos. Era de um vizinho da mãe, Poonam Gaud. As duas puderam falar, finalmente reencontrarem-se e a emoção tomou conta de ambas. Poonam já tinha "perdido a esperança" de alguma vez encontrar a filha. "Mas os deuses foram amáveis comigo", disse.

A família de Pooja apresentou queixa na polícia contra o casal identificado como Harry D'Souza e a mulher, Soni D'Souza. O homem foi preso. Milind Kurde, inspetor da polícia de Mumbai, disse à BBC que a dupla enfrenta agora acusações de rapto, meaças, violência física e desrespeito às leis do trabalho infantil.

O pai de Pooja, o único sustento da família, morreu há quatro meses de cancro. A mãe assumiu o negócio da venda de petiscos numa estação ferroviária para se sustentar os outros três filhos.

A jovem Pooja ainda está a processar o trauma, tem muitos pesadelos e lamenta não ter podido despedir-se do pai. "Quero ajudar financeiramente a minha mãe, mas não tenho autorização para o fazer. Também quero estudar", diz. Apesar de todas as contrariedades, a mãe diz que não podia estar mais feliz. "O trabalho é cansativo, mas sempre que vejo Pooja, encontro novamente força. Estou tão feliz!".

