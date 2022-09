Estudo marca um "passo importante para a ciência e para a sociedade", segundo os especialistas.

Poluição do ar pode causar cancro do pulmão? Cientistas explicam

Como um "assassino oculto", os poluentes do ar podem causar cancro do pulmão em não fumadores através de um mecanismo revelado num estudo divulgado este sábado, que marca um "passo importante para a ciência - e para a sociedade", segundo os especialistas.

Já implicadas nas alterações climáticas, acredita-se que as partículas finas - menos de 2,5 microns, aproximadamente o diâmetro de um cabelo - são responsáveis por alterações cancerosas nas células do tracto respiratório, segundo os cientistas do Instituto Francis-Crick e do University College London.

Encontrado em fumos de escape, pó de travões de veículos e fumos de combustíveis fósseis, as partículas finas são "um assassino oculto", disse Charles Swanton, do Instituto Francis-Crick, à AFP, encarregado de apresentar esta investigação, que ainda não foi revista por pares, no congresso anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, que decorre até 13 de setembro em Paris.

Embora há muito se suspeite da poluição do ar, "não sabíamos realmente se e como causava diretamente cancro do pulmão", disse Swanton.

Os investigadores exploraram dados de mais de 460 mil pessoas em Inglaterra, Coreia do Sul e Taiwan, e mostraram que a exposição a concentrações crescentes de partículas finas estava ligada a um risco acrescido de cancro do pulmão.

A grande descoberta é o mecanismo pelo qual estes poluentes podem desencadear o cancro do pulmão em não fumadores.

Em estudos de laboratório com ratos, os investigadores mostraram que as partículas causaram alterações em dois genes (EGFR e KRAS), que já estão ligados ao cancro do pulmão.

Em seguida, analisaram quase 250 amostras de tecido pulmonar humano saudável, nunca exposto a carcinogéneos do tabaco ou a poluição pesada. Mutações no gene EGFR foram encontradas em 18% das amostras, e alterações no KRAS em 33%.

"Um enigma"

"Por si sós, estas mutações provavelmente não são suficientes para levar ao cancro. Mas quando se expõe uma célula à poluição, provavelmente estimula algum tipo de resposta inflamatória", e se "a célula alberga uma mutação, irá formar cancro", resume o professor Swanton.

É uma "decifração do mecanismo biológico do que era um enigma" mas "bastante confuso", admite este médico-chefe da Cancer Research UK, o principal financiador do estudo.

Tradicionalmente, pensava-se que a exposição a carcinogéneos, tais como os provenientes do fumo do cigarro ou da poluição, provocava mutações genéticas nas células, tornando-as tumorosas e proliferando.

Para Suzette Delaloge, diretora do programa de prevenção do cancro no Instituto Gustave-Roussy, "isto é bastante revolucionário porque não houve praticamente nenhuma demonstração prévia desta carcinogénese alternativa".

"Este estudo é um passo muito importante para a ciência - e também para a sociedade, espero", disse à AFP o oncologista, que estava encarregado de discutir o estudo no congresso. "Abre uma grande porta para o conhecimento, mas também para a prevenção".

O próximo passo será "compreender porque é que algumas células pulmonares alteradas se tornam cancerosas após exposição a poluentes", segundo Swanton.

Mais de 90% da população mundial exposta

Este estudo confirma que a redução da poluição atmosférica é também crucial para a saúde, insistem vários investigadores.

"Temos uma escolha sobre se fumamos ou não, mas não sobre o ar que respiramos. Com provavelmente cinco vezes mais pessoas expostas a níveis de poluição insalubres do que o tabaco, este é um grande problema global", disse o professor Swanton.

Mais de 90% da população mundial está exposta ao que a OMS considera serem níveis excessivos de partículas finas poluentes.

Esta investigação também oferece esperança de novas abordagens à prevenção e ao tratamento.

Para detetar e prevenir, Suzette Delaloge prevê várias vias mas "não para amanhã": "avaliação pessoal da nossa exposição a poluentes", deteção - ainda não possível - da mutação genética EGFR, etc.

Para Tony Mok, da Universidade de Hong Kong, citado num comunicado de imprensa da ESMO, esta investigação, "tão intrigante quanto promissora", "torna possível um dia procurar lesões pré-cancerosas nos pulmões através de imagens, e depois tentar tratá-las com medicamentos como os inibidores da interleucina-1".

Swanton imagina "como poderia ser a prevenção do cancro molecular no futuro, com um comprimido, talvez todos os dias, para reduzir o risco de cancro em áreas de alto risco".

