Poluição causada por plásticos ultrapassa os "limites" do planeta

As enormes quantidades de plásticos e produtos químicos produzidos pela humanidade ultrapassaram os "limites globais" que o planeta pode suportar. Os cientistas suecos apelam a que o teto máximo da produção seja revisto com urgência.

Com um cocktail de 350.000 produtos químicos fabricados pelo homem e volumes consideráveis a serem expelidos para a atmosfera, direta ou indiretamente no ambiente, "os efeitos que estamos a começar a ver são suficientemente grandes para afetar funções críticas do planeta Terra e dos seus ecossistemas", diz Bethanie Carney Almroth, uma das co-autoras do estudo do Centro de Resiliência de Estocolmo, numa entrevista à AFP.

O estudo surge numa altura em que se prepara o lançamento das negociações sobre a poluição plástica "da origem ao mar". A questão deverá ser discutida pela ONU no final deste mês em Nairobi.

Embora todos os esforços para evitar que estes materiais entrem no ambiente sejam bem-vindos, a escala do problema está a levar os cientistas a insistir em soluções mais radicais, tais como a imposição de um limite máximo de produção, sobretudo dado o fraco historial de reciclagem. Atualmente, menos de 10% do plástico mundial é reciclado, ao mesmo tempo que a produção deste material duplicou desde 2000 e se situa atualmente nos 367 milhões de toneladas.

Atualmente, o plástico na Terra representa quatro vezes a biomassa de todos os animais vivos, de acordo com estudos científicos. "Talvez tenhamos de colocar limites à produção, para dizer que não devemos produzir tanto a um certo nível", argumenta a investigadora sediada na Suécia.

Há vários anos que o Centro de Resiliência de Estocolmo tem vindo a realizar trabalhos de referência sobre "limites globais" em nove áreas, entre as quais as das alterações climáticas, utilização de água doce ou acidificação dos oceanos.

O objetivo é perceber se a humanidade está num perene "espaço seguro" ou se, pelo contrário, os limites foram ultrapassados e ameaçam o futuro do planeta. As "novas entidades", ou seja, todos os produtos químicos (plásticos, antibióticos, pesticidas, etc.) e metais na sua concentração não natural, permaneceram até agora um ponto de interrogação, e a conclusão é complexa. "Estamos apenas a começar a compreender os efeitos a longo prazo e massivos destas exposições", diz o investigador.

Direção errada

Pesticidas que matam organismos indiscriminadamente, ingestão de plástico por seres vivos, e efeitos hormonais ou reprodutivos. A poluição química ameaça o ambiente ao danificar os processos físicos e biológicos dos quais depende toda a vida, um fenómeno que se agrava quando o produto tem uma longa persistência. "Estamos a falar de 350.000 substâncias diferentes. Não sabemos sobre a grande maioria deles, quanto produzem ou quão estáveis são, ou que efeito têm no ambiente ou quão tóxicos são", diz Carney Almroth. "Sabemos quais são alguns deles. Mas da maioria não sabemos nada".

Mesmo as bases de dados mais completas, como a Reach na União Europeia, só chegam a 150.000 produtos, dos quais apenas um terço estão sujeitos a extensos estudos de toxicidade. Tomando nota destes lapsos, a equipa concentrou-se então no que é conhecido, e estes elementos parciais foram suficientes para chegar a uma conclusão alarmante.

"Juntando todas estas peças dispersas e a evolução no tempo (...) podemos dizer que todas as setas estão a apontar na direção errada", explica Bethanie Carney, cientista da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Segundo os autores do estudo, "ainda há tempo para inverter esta situação, contudo, precisamos de ações urgentes e ambiciosas a nível global". "Claramente, não há panaceia, porque muitos destes produtos são coisas que usamos e são necessárias nas nossas vidas, mesmo que muitos deles não o sejam", reconhece Bethanie Carney Almroth.

Para a cientista os esforços na produção inicial ou na gestão de resíduos não serão suficientes para evitar uma queda nos volumes produzidos. "Parece óbvio, mas só recentemente foi dado como garantido: quanto mais se produz, mais se deita fora", argumenta a investigadora.

