Um estudo revela que 78% das mortes nos países europeus mais afetados ocorreram nas regiões mais poluídas. A relação entre trânsito denso e a mortalidade associada à covid-19 é cada vez maior.

Sociedade 4 min.

Poluição atmosférica pode aumentar mortes por covid-19

Telma MIGUEL Um estudo revela que 78% das mortes nos países europeus mais afetados ocorreram nas regiões mais poluídas. A relação entre trânsito denso e a mortalidade associada à covid-19 é cada vez maior.

Vários estudos publicados no último mês indicam que há uma correlação entre poluição atmosférica e mortalidade de covid-19. O mais recente, publicado no site da Science of Total Environmnet, estabelece que concentrações elevadas de dióxido de azoto - um gás expelido sobretudo pelos tubos de escape, e que se encontra em grandes concentrações nas cidades - está ligada a maior número de mortes de covid-19 na Europa.

O estudo foi conduzido por Yaron Ogen, na Universidade Martin Luther em Halle-Wittenberg, na Alemanha, e analisou as mortes em 66 regiões administrativas em Itália, Espanha, França e Alemanha, os países europeus que registaram os maiores valores absolutos de mortes por covid-19 na Europa. E, de acordo com os resultados, 78% das mortes ocorreram em apenas cinco dessas regiões e, justamente, as mais poluídas.

O estudo analisou conjuntamente o nível de gases emitidos pelo tráfego e as condições meteorológicas e geográficas que permitem ou impedem a dispersão de partículas poluentes para longe dos aglomerados urbanos. Em cidades, como por exemplo Turim, no Piemonte , que aliam a trânsito intenso o facto de estarem cercadas por montanhas, a criação de um efeito de capacete torna a poluição mais intensa e mais constante ao longo do ano.

"Os resultados indicam que uma exposição longa a este poluente pode ser um dos fatores que mais contribuem para os óbitos causados pelo coronavírus nestas regiões e provavelmente no mundo", disse Yaron Ogen, ao jornal inglês The Guardian.

Este estudo da universidade alemã apenas indica uma correlação e não uma relação de causa efeito, e o próprio responsável pelo estudo esclarece que é preciso ir mais longe até se poder ter uma visão definitiva: "Agora é necessário examinar se a existência de uma inflamação prévia está relacionada com a resposta do sistema imunitário ao coronavírus" disse Ogen.

Poluição atmosférica diminui drasticamente no Luxemburgo Já lhe chamam "o outro lado da pandemia".

A experiência de redução drástica de poluição atmosférica durante os períodos de lockdown tem levado os europeus a reavaliarem a necessidade de mudarem as suas deslocações diárias, e a evidência científica tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Ogen refere explicitamente em relação ao seu estudo, que será publicado na edição de Julho da Science of Total Environment, que "envenenar o nosso ambiente significa envenenar o nosso corpo, e quando o sistema respiratório sofre de uma inflamação crónica, a sua capacidade para se defender de infeções é limitada".

Um outro estudo, conduzido nos Estados Unidos e publicado a 7 de abril, já tinha descoberto uma correlação entre zonas com níveis de poluição mais alta (ao longo do tempo e anteriores às medidas de confinamento que resultaram em quedas de trânsito) e taxas de mortalidade de covid-19 também mais elevadas.

O estudo norte-americano conduzido pela Faculdade de Saúde Pública de Harvard analisou as mortes até 4 de abril, com uma cobertura de 98% da população. As conclusões são de que mesmo um pequeno aumento de partículas no ar é responsável por um aumento em 15% da taxa de letalidade do coronavírus. Ou seja, que as pessoas que vivem entre 10 a 15 anos em áreas poluídas têm uma probabilidade acrescida de morrer de covid-19 se forem infetados, em comparação com outras populações que habitem em zonas de ar mais puro.

Segundo os autores do estudo, os resultados obtidos são "estatisticamente significativos e robustos", tendo sido avaliados fatores como graus de pobreza, hábitos tabágicos, obesidade e o número de testes PCR pra a deteção de covid-19, bem como camas disponíveis nos hospitais.

A existência de uma ligação entre poluição do ar e várias doenças pulmonares já está estabelecida por vários estudos científicos, nomeadamente na quantificação de casos de asma e no aumento da mortalidade na população mundial.

Covid-19. Redução de 6% nas emissões de CO2 insuficiente para recuar alterações climáticas Apesar da descida registada este ano, "para o ano as emissões poderão disparar novamente, à medida que a produção industrial procura compensar as perdas deste ano", alerta a Organização Meteorológica Mundial.

A ligação entre poluição e mortalidade provocada por coronavírus também não é uma completa novidade. Durante o surto da SARS (Síndrome de Doença Respiratória Aguda) - que entre 2002 e 2004 provocou 774 mortes no mundo - vários estudos científicos deram conta de que as populações em zonas mais intensamente poluídas desenvolveram formas mais agudas da infeção e foi nas áreas mais intensamente poluídas que a letalidade foi maior.

A Síndrome de Doença Respiratória Aguda, que atingiu sobretudo os países do Extremo Oriente, foi provocada por um coronavírus, identificado como SARS-CoV-1. A atual pandemia de covid-19 é provocada por um vírus da mesma família, que provoca igualmente complicações respiratórias agudas e que recebeu a designação de SARS-CoV-2.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.