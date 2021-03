É já esta noite de domingo que é transmitida a entrevista de Harry e Meghan. A duquesa foi acusada de bullying por funcionários do palácio e foi aberta uma investigação contra ela. "Difamação", diz a mulher do príncipe Harry.

Polémica. Rainha vai investigar Meghan e duquesa afirma que Buckingham só diz mentiras sobre o casal

Paula SANTOS FERREIRA É já esta noite de domingo que é transmitida a entrevista de Harry e Meghan. A duquesa foi acusada de bullying por funcionários do palácio e foi aberta uma investigação contra ela. "Difamação", diz a mulher do príncipe Harry.

É este domingo à noite que os duques de Sussex, o príncipe Harry e Meghan Markle vão dar a tão esperada entrevista à famosa apresentadora norte-americana e amiga pessoal do casal, Oprah Winfrey. Uma conversa transmitida pela CBS e que já tem dado muita polémica com os excertos da entrevista que a cadeia de televisão tem lançado nos últimos dias a promover o programa.



No último pequeno momento divulgado Oprah pergunta à duquesa de Sussex como ela se sente ao saber que a família real britânica vai ouvir de Meghan "a sua verdade".

"Não sei como é que eles poderiam esperar que, depois de todo este tempo, ainda ficaríamos em silêncio, se a 'firma' continua aperpetuar falsidades sobre nós", declarou a duquesa. A 'firma' é o nome pelo qual a família real e passou a ser usado num sentido crítico.

"Se isso vier com o risco de perder coisas, há muita coisa que já se perdeu”, frisou a mulher do príncipe Harry.

Já antes, noutro excerto, o príncipe Harry contou a Oprah que a sua maior preocupação quando viviam no Reino Unido era a de que "a história se repetisse", ou seja, que Meghan pudesse correr riscos como a tragédia que sucedeu à sua mãe, a princesa Diana.

Já a entrevista estava a ser anunciada quando o jornal britânico The Times publica as acusações de antigos assistentes de Meghan Markle, acusando-a de bullying durante o tempo em que trabalharam para ela em Kensington. A acusação foi feita por email, em 2018 e partiu do responsável pela área da comunicação dos duques de Sussex e foi endereçada em primeiro lugar ao príncipe William. Aliás, este funcionário passou a trabalhar desde então para o irmão do príncipe Harry.

Fontes contam ao The Times que a duquesa de Sussex exercia "crueldade emocional" sobre os conselheiros do casal e devido à pressão duas assistentes acabaram por se demitir. Outro declarou que era humilhado por Meghan que exercia sobre eles "crueldade emocional e os manipulava".

O Palácio de Buckingham já anunciou que vai iniciar uma investigação para apurar os fatos relatados sublinhando que "não tolera comportamentos de bullying e de assédio laboral".

Os assessores dos duques de Sussex reagiram de imediato desmentido a notícia e acusando Buckingham de "difamação".

"Vamos apenas chamar isso do que é - uma campanha de difamação calculada com base em desinformação enganosa e prejudicial", disse o representante de Sussex, citado revista Harpar’s Bazaar do Reino Unido.

"Estamos desapontados ao ver este retrato difamatório da duquesa de Sussex ganhar credibilidade num meio de comunicação. Não é coincidência que acusações distorcidas que já têm vários anos feitas com o objetivo de denegrir a duquesa estejam a ser contadas informadas aos media britânicos pouco antes da duquesa o duque falarem abertamente e honestamente sobre sua experiência nos últimos anos".

A entrevista dada a Oprah Winfrey esta noite na CBS é a primeira do casal real desde que deixou o Reino Unido no ano passado e se mudou para os EUA. A 14 de fevereiro, os duques anunciaram a segunda gravidez de Meghan, que espera agora outro filho. O casal é pai de Archie que tem 22 meses.

Logo que termine, a entrevista deverá ficar disponível nas plataformas digitais da CBS. Segundo o The Wall Street Journal a CBS pagou entre 7 milhões de dólares (5,87 milhões de euros) a 9 milhões de dólares (7,55 milhões de euros) à produtora que Oprah Winfrey possui pela entrevista aos duques de Sussex.

