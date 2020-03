Há vários líderes em quarentena e outros assumidamente preocupados. A infeção de Jair Bolsonaro já foi desmentida, mas a CNN avança que Donald Trump continua preocupado com os impactos da visita da comitiva brasileira a Miami.

Política em quarentena forçada

Nem o mundo da política passa ao lado do surto do novo coronavírus. Há vários lideres em quarentena e outros assumidamente preocupados. A infeção de Jair Bolsonaro já foi desmentida,

Donald Trump “ficou preocupado” com o exame que diagnosticou Covid-19 ao chefe do gabinete de comunicação da Presidência do Brasil que acompanhou Jair Bolsonaro na viagem da semana passada a Miami, na Flórida.

Ao contrário de outros líderes mundiais, incluindo da comitiva brasileira, o presidente dos EUA não optou pelo auto-isolamento. Esta manhã, cancelou todos os comícios eleitorais. Os candidatos do Partido Democrata, Joe Biden e Bernie Sanders fizeram o mesmo. Assim que o diagnóstico de Fábio Wajngarten veio a público, a embaixada norte-americana contactou o governo brasileiro para obter esclarecimentos adicionais sobre a situação clínica do infetado. A CNN diz que, desde então, Donald Trump tem abordado o assunto nos corredores da Casa Branca.

Além de Bolsonaro e do conselheiro, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado federal e filho do Presidente Eduardo Bolsonaro também integraram a comitiva. Todos já realizaram os exames médicos.

No início da tarde desta quinta feira, Eduardo Bolsonaro deu o dito por não dito. Num momento inicial confirmou à Fox News que o pai estava infetado. Minutos depois, garantiu aos repórteres da America’s Newsroom que os exames não confirmaram a suspeita.

O episódio, obrigou a um desmentido do próprio Jair Bolsonaro nas redes sociais. Folha de São Paulo, Globo e Estadão confia na palavra do Presidente e adiantam que para já os exames despistam a infeção. O resultado não é 100% seguro, uma vez que durante 14 dias o paciente pode não revelar sintomas nem acusar positivo nos testes clínicos.

Política em quarentena

Por cá não há notícia de nenhum líder político em quarentena. Portugal, Espanha, Canadá e as próprias instituições europeias, não podem dizer o mesmo. Tanto a ex-líder do CDS Assunção Cristas como o Presidente da República estão em isolamento. Os exames despistaram a doença mas, mas depois de terem contacto com eventuais infetados, ambos optaram por interromper a agenda e continuam a trabalhar em casa durante o período recomendado.

Casados, o vice-primeiro-ministro e ministra da Igualdade do governo espanhol também estão em quarentena. Além de Irene Montero e Pablo Iglesias, todos os membros do executivo de Pedro Sanchéz estão sob vigilância das autoridades do país que já tem milhares de infetados. Nem a família real espanhola escapa. Filipe e Letizia também fizeram exames para despistar Covid-19, depois da rainha ter participado num evento com a ministra.

No Canadá, depois da mulher ter começado a apresentar sintomas semelhantes aos de uma gripe, quando regressou do Reino Unido, o primeiro-ministro Justin Trudeau optou por “continuar a trabalhar em casa” até que sejam “conhecidos os resultados de Sophie”. Viu-se obrigado a cancelar diversos compromissos. A hipótese de estar infetado pelo novo coronavírus não o impede de dirigir à distância a reunião extraordinária do governo para discutir a pandemia por videoconferência.

Também o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli está em isolamento voluntário após deslocação a Itália. Continua a trabalhar em casa porque "nenhum vírus pode bloquear a democracia".