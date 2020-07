Três dos quatro polícias envolvidos no caso que chocou Paris em janeiro vão responder pela morte do estafeta que morreu com a laringe fraturada.

Polícias franceses que estrangularam estafeta até à morte acusados de homicídio involuntário

Detidos desde junho, três dos quatro polícias da brigada de trânsito que sufocou o entregador, Cédric Chouviat, vão responder pelo crime de homicídio involuntário. O quarto elemento ficou com o estatuto de testemunha do processo, numa decisão que merece, para já, o repúdio da família do homem de 42 anos que considera que a "qualificação de homicídio involuntário não é adequada à violência e à agressividade dos agentes da polícia, tal como é mostrado em vídeos de testemunhas e transeuntes".

Detido e imobilizado no chão durante um controlo policial, junto à Torre Eifel, no dia 3 de janeiro, Cédric Chouviat morreu dois dias depois de ataque cardíaco. Depois da detenção violenta, o homem deu entrada no hospital com a laringe fraturada.

Revelado ainda em junho, o relatório do Ministério Público que reconstituiu os últimos doze minutos da operação policial demonstra que o estafeta, repetiu sete vezes, durante 20 segundos que não conseguia respirar.

Embora os agentes tenham argumentado que não ouviram as súplicas, o relatório mostra que as últimas palavras de Cédric Chouviat foram bastante perceptíveis. Além dos relatórios, o tribunal vai analisar os vídeos que desde janeiro começaram a circular nas redes sociais, trazendo o assunto para a esfera pública.

Cédric Chouviat aurait répété "J'étouffe" à 7 reprises lors de son interpellation le 3 janvier à Paris. Il décédera deux jours plus tard.#JT8h pic.twitter.com/nCRbu0ZhSL — Info France 2 (@infofrance2) June 23, 2020

"Confiante que a qualificação do crime evoluirá à luz de futuras investigações e conhecimentos especializados", a família do estafeta continua a dizer que os polícias tiveram o intuito de matar com "golpes deliberados".

Além da suspensão dos agentes, exigem a proibição do técnica de estrangulamento que, há cerca de um mês, também matou o norte-americano George Floyde, provocando uma onda de revolta mundial contra a violência e racismo das autoridades.









