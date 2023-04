Operação de fiscalização decorre durante 24 horas.

Segurança rodoviária

Polícia reforça controlos de velocidade esta sexta-feira

Filipa MATIAS PEREIRA Operação de fiscalização decorre durante 24 horas.

A polícia grã-ducal está esta sexta-feira nas estradas a pôr em marcha uma operação de controlo de velocidade. Em causa está a edição anual da "Speedmarathon", uma iniciativa europeia de segurança rodoviária à qual o Luxemburgo aderiu.

"A operação decorre durante 24 horas (00h -24h horas) e especialmente nos horários de ponta", revelou a autoridade em comunicado.

Durante esta manhã, a força de segurança centrou as operações de controlo de velocidade no norte do país. "A maioria dos automobilistas manteve a velocidade controlada, mas houve algumas infrações", revelou a polícia numa publicação nas redes sociais.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Organizada pela Rede Europeia de Polícia Rodoviária (Roadpol), esta operação decorre em vários países europeus de 17 a 23 de abril. O objetivo é prevenir acidentes rodoviários, sensibilizando os automobilistas para os riscos associados ao excesso de velocidade.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.