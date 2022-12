Apanhado em excesso de velocidade em Roodt-sur-Syre, o condutor fugiu, acelerando ainda mais e realizando ultrapassagens verdadeiramente perigosas até Niederanven.

Apelo a testemunhas

Polícia procura condutor de Audi em fuga no Luxemburgo

A Polícia do Grão-Ducado lançou esta quinta-feira um apelo a testemunhas para descobrir o paradeiro de um condutor perigoso.

Ao volante de um Audi AUDI S4 ou RS4 recente, e de cor castanha ou cinzenta escura, com matrícula do Luxemburgo, este condutor foi ontem flagrado em excesso de velocidade em Roodt-sur-Syre, na comuna de Betzdorf, pelas 11 horas da manhã.

Para fugir aos agentes, o condutor acelerou ainda mais o automóvel e a alta velocidade realizou várias ultrapassagens perigosas, em local assinalado com proibição de ultrapassagem, e prosseguindo viagem até entrar em Niederanven.

A polícia apela a quem tenha testemunhado o sucedido, ou tenha sido ultrapassado por este condutor em fuga, e tenha anotado a matrícula do Audi, para entrar em contacto com as autoridades, de modo a que este seja identificado.

Para tal, podem contactar o Serviço regional da policia de trânsito (SRPR) de Grevenmacher através dos números de telefone (+352) 244 704 702 ou (+352) 244 101 701.









