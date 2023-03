Na segunda-feira, dois grupos de menores de idade assaltaram dois jovens na cidade do Luxemburgo. Em Echternach, outro jovem assaltou uma mercearia.

Polícia procura adolescentes por assaltos violentos na capital

Redação Na segunda-feira, dois grupos de menores de idade assaltaram dois jovens na cidade do Luxemburgo. Em Echternach, outro jovem assaltou uma mercearia.

Os assaltos com recurso a violência a jovens para roubar telemóveis, carteiras e outros bens sucedem-se no Luxemburgo, e na segunda-feira ocorreram mais dois roubos na capital, por trios de adolescentes, com idades entre os 15 e 16 anos, e noutro caso, entre os 17 e 18 anos. As vítimas foram outros jovens, e num dos assaltos houve mesmo um ferido.

Num dos assaltos, um jovem foi agredido por três assaltantes na Rue Pierre d'Aspelt, na segunda-feira, pelas 18h10. Os autores do roubo, com idades entre os 15 e 16 anos, levaram dois telemóveis e um computador portátil à vítima, refere o relatório policial. Após o roubo, o trio fugiu em direção ao Boulevard Grande-Duchesse Charlotte e Place de l'Étoile. Durante o assalto com agressão a vítima ficou ferida e teve de ser transportada para o hospital, para receber tratamento.

Noutro lado da cidade, pelas 20h10, também um jovem foi assaltado por outros três jovens, no parque municipal Monterey. A vítima estava perto de um quiosque e o trio, com idades entre os 17 e 18 anos, abordou-o exigindo o telemóvel do jovem. Como a vítima não tinha, os assaltantes quiseram então o seu casaco e mochila. Como a vítima reagiu tentando impedir o roubo, o trio agrediu-o de modo a conseguir levar-lhe o que pediram. E conseguiram, tendo depois fugido em direção ao Parque Kinnekswiss.

Em ambos os assaltos foi iniciada uma investigação policial e esta terça-feira a polícia lançou um apelo a testemunhas para descobrir a identidade dos assaltantes de ambos os assaltos. Quem tiver informações sobre os crimes deve contactar as autoridades pelo telefone (+352) 244 40 1000 ou pelo e-mail police.luxembourg@police.etat.lu.

Jovem vítima de assalto violento perto do liceu Clervaux A polícia lança um apelo a testemunhas da agressão e assalto feito por três homens a um jovem em Clervaux, à saída do autocarro.

Assalto em Echeternach

Também na segunda-feira, em Echternach, um jovem assaltou uma pequena mercearia na rue de la Gare, pelas 13h30. De acordo com a polícia, o assaltante fingiu querer pagar algo, e quando o funcionário abriu a caixa registadora para aceitar o pagamento, o jovem pulou o balcão e agarrou no dinheiro.

Num primeiro momento, o assaltante ainda foi imobilizado por um cliente e pelo funcionário, só que conseguiu fugir, tendo ferido o funcionário, e correu na direção da rue des Merciers. Foi aberta uma investigação, mas o jovem autor do roubo e agressão continua em fuga.

