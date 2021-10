O promotor do evento não tinha licença e não houve CovidCheck à entrada. Foi aberta uma investigação pelo Ministério Público.

Troisvierges

Polícia interrompe festa ilegal com mais de 100 pessoas em Biwisch

Susy MARTINS

Uma festa ilegal em Biwisch juntou entre 100 e 150 pessoas no meio da floresta, na noite de sábado para domingo passado. Chamada ao local através de denúncia, a polícia grã-ducal deparou-se com uma multidão. Uma parte dos participantes conseguiu fugir, enquanto outros foram identificados pelas autoridades.

Os promotores do evento, na comuna de Troisvierges, não tinham qualquer tipo de licença para a realização da festa, que foi o rganizada num campo recentemente cultivado pelo agricultor detentor da propriedade. O Ministério Público abriu uma investigação ao caso.



As festas são permitidas no Luxemburgo mas há regras no contexto da crise sanitária. A partir de dez pessoas, tanto as festas privadas e públicas têm de ser organizadas com o regime CovidCheck (vacinado, testado ou recuperado), o que também não aconteceu neste caso.

