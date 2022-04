A Polícia Militarizada francesa [Gendarmerie] já chegou a Lviv, no oeste da Ucrânia, para ajudar as autoridades ucranianas "nas investigações de crimes de guerra cometidos em Kiev", anunciou hoje o embaixador francês na Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Polícia francesa chega à Ucrânia para investigar "crimes de guerra"

Lusa A Polícia Militarizada francesa [Gendarmerie] já chegou a Lviv, no oeste da Ucrânia, para ajudar as autoridades ucranianas "nas investigações de crimes de guerra cometidos em Kiev", anunciou hoje o embaixador francês na Ucrânia.

É a "primeira" unidade estrangeira "a fornecer tal ajuda", escreveu Etienne de Poncins numa mensagem na rede social Twitter.

"Orgulhoso em receber em Lviv o destacamento de polícias técnicos e científicos que vieram ajudar os seus camaradas nas investigações de crimes de guerra cometidos em Kiev", declarou o embaixador. "Eles estarão a trabalhar amanhã [terça-feira]", indicou ainda.

"Solidariedade", declarou o diplomata, acrescentando os 'emojis' das bandeiras francesa e ucraniana. Esta mensagem no Twitter também foi traduzida para o ucraniano.



"Uma equipa técnica do Ministério do Interior responsável por fornecer a sua experiência em termos de identificação e recolha de provas às autoridades ucranianas chegou na manhã de hoje à Ucrânia", afirmaram, por sua vez, num comunicado conjunto os ministérios do Interior, da Justiça e dos Negócios Estrangeiros de França.

"De acordo com as autoridades ucranianas, também poderão contribuir para a investigação do Tribunal Penal Internacional (TPI)", referiu a nota.

Etienne de Poncins, por sua vez, acompanhou a sua mensagem com uma foto com cerca de quinze polícias - incluindo uma mulher - em uniformes azuis, posando em frente a um camião branco do Instituto de Investigação Criminal da Polícia Militar ['Gendarmerie'] Nacional (IRCGN, em francês), no qual estava escrito "laboratório de ADN móvel".

Esses polícias são "especialistas em cena de crime e identificação de vítimas", disse o comunicado de imprensa dos ministérios franceses. Acompanham também esta equipa dois médicos forenses que "poderão montar uma cadeia para examinar e identificar corpos".

Na sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França estava "a reunir provas" contra "crimes de guerra russos" na Ucrânia. Na ocasião, Macron anunciou o envio de polícias militares e de magistrados franceses para o país.

