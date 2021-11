A hipótese de se tratar de um ato terrorista está em cima da mesa.

Polícia ferido com arma branca em frente a esquadra em Cannes

AFP

Um polícia foi ferido com uma arma branca em frente a uma esquadra em Cannes, em França. O ataque ocorreu na manhã desta segunda-feira e as autoridades não descartam a hipótese de se tratar de um atentado terrorista.

O homem foi salvo graças ao "colete à prova de bala", avançaram as autoridades. O atacante abriu a porta do carro onde se encontravam os três agentes e esfaqueou o que estava ao volante, antes de tentar atingir o que se encontrava no lugar do passageiro.

Um terceiro agente conseguiu impedir o agressor disparando sobre ele. O homem disse estar a agir "em nome do profeta", disse à AFP fonte policial. As autoridades não adiantaram mais informações sobre o autor do crime, mas "a hipótese de terrorismo está a ser ponderada".

"Não há mortes e as circunstâncias do atentado estão a ser esclarecidas", por sua vez, disse o presidente da Câmara de Cannes, David Lisnard, no Twitter. O Ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, vai visitar o local ainda esta segunda-feira.



