Polícia detém alegado passador de migrantes na área de serviço de Capellen

Susy MARTINS Um homem suspeito de ser um passador de migrantes foi detido pela polícia grã-ducal na área de serviço de Capellen. A detenção aconteceu por volta da meia-noite desta quarta-feira.

A detenção ocorreu depois de as autoridades policiais terem sido alertadas para "deslocações suspeitas". Algumas testemunhas descreveram pessoas escondidas nos arbustos e a entrarem depois para um automóvel.

Chegados ao local, os policiais intercetaram o veículo com os suspeitos no interior. Em comunicado esta quinta-feira, a polícia revela que as pessoas em questão são "refugiados" e que o condutor é "suspeito de ser um passador de migrantes". As autoridades não revelam ao certo quantas pessoas se encontravam no carro.

O indivíduo foi entretanto detido pelo Ministério Público, e vai ser presente a um juiz de instrução que irá decidir as medidas de coação, sendo a detenção preventiva a mais gravosa. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi informado da detenção enquanto as investigações sobre o caso prosseguem. Desconhece-se para já o destino final dos refugiados, um dado que as autoridades vão tentar apurar.

