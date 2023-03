Desde a exibição do programa de um canal de televisão alemão sobre o caso da morte da prostituta portuguesa em Trier, os investigadores receberam 20 novas pistas. Entretanto, o Ministério Público aumentou a recompensa para 5.000 euros.

Polícia de Trier já recebeu 20 novas pistas sobre homicídio de prostituta portuguesa

Tiago RODRIGUES Desde a exibição do programa de um canal de televisão alemão sobre o caso da morte da prostituta portuguesa em Trier, os investigadores receberam 20 novas pistas. Entretanto, o Ministério Público aumentou a recompensa para 5.000 euros.

O mistério do homicídio da portuguesa Maria Margarida Ribeiro Marinho-Gonçalves pode estar mais perto de ser resolvido. Após a emissão do programa televisivo "AktenzeichenXY... Cold Case", do canal alemão ZDF, na quarta-feira à noite, a Polícia de Trier, que está a investigar o caso, foi contactada por várias pessoas.

"Desde a transmissão televisiva de ontem, os investigadores receberam 20 pistas/informações que serão agora objeto de investigação", revelou ao Contacto fonte daquela autoridade.

Questionado sobre se havia portugueses ou familiares da vítima entre as testemunhas ou se alguém tinha avançado um nome ou a identificação de um suspeito, o porta-voz da polícia respondeu: "Por agora, não posso dar mais detalhes sobre o tipo de informações e o seu potencial impacto no caso. As novas informações precisam de ser avaliadas e serão objeto de investigação".

A mesma fonte disse ainda que "o procurador aumentou a recompensa para 5.000 euros". O valor anterior era 2.500 euros, oferecidos pelo Ministério Público de Trier a quem tenha informações que levem ao esclarecimento do crime e à identificação do autor ou autores do homicídio.

O Procurador-Geral de Trier, Eric Samel, afirmou no programa de televisão que a "experiência mostra que os casos de homicídio ainda podem ser resolvidos muitos anos mais tarde se houver pessoas com informações".

Deu como exemplo as pessoas que poderiam ter tido uma relação próxima com o autor do crime anos atrás ou aquelas que estavam a par do que se passou e que queiram quebrar o silêncio muitos anos depois.

Até hoje, quase 30 anos depois da morte da prostituta portuguesa, o homicida não foi identificado. Mas a polícia tem um suspeito. Na mesma noite, foi registada uma agressão a outra prostituta no mesmo estabelecimento. "Um homem tornou-se violento com a mulher e bateu-lhe, tendo saído do bordel a seguir. Mas mais tarde foi visto [de novo] por várias testemunhas no 'Eros Center'", avançou a autoridade num comunicado



O suspeito é descrito como um homem alto, com cerca de 1,95 metros de altura, corpo atlético, com 35 a 40 anos de idade. Segundo testemunhas, usava um fato de ganga e tinha na mão esquerda um capacete de mota escuro.

A polícia fez um esboço do suspeito:

Foto: Polícia de Trier

Maria Margarida, conhecida como 'Guida', foi assassinada na madrugada de 2 de outubro de 1994, aos 25 anos. Foi vista viva pela última vez por outra prostituta, por volta das 5h30 do dia 2 de outubro. Depois disso, atendeu, pelo menos, mais um cliente. Por volta das 7h, a portuguesa foi encontrada morta no seu quarto por outra amiga que também trabalhava no 'Eros Center'.



'Guida' era natural de Matosinhos e chegou a Trier em 1992, com 23 anos. Acabava de se divorciar do marido, de quem tinha um filho, na altura com sete anos, de acordo com o jornal regional Trierischer Volksfreund. Foi para a cidade fronteiriça alemã com uma amiga, para trabalhar no bordel 'Eros Center', na Estrada do Luxemburgo.

De acordo com os resultados da autópsia realizada na altura, a causa da morte deveu-se a ferimentos na cabeça e no pescoço da vítima, reveladores de grande violência.

Ao longo de quase 30 anos de investigações, a polícia identificou e chegou mesmo a deter alguns suspeitos, mas nenhuma hipótese foi suficientemente fundamentada para fazer avançar o caso, segundo Christian Soulier, chefe do departamento de homicídios de Trier.



O Departamento de Investigação Criminal de Trier está a recolher informações que podem ser importantes para desvendar o caso e que podem ser prestadas através do número 0651-9779-2480 ou enviando um email para kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de.

As pessoas que desejem contactar os investigadores confidencialmente, sem que tenham que divulgar a sua identidade, podem ligar para o número 0152-28854968.

