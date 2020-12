A polícia belga surpreendeu cerca de 50 pessoas em mais uma orgia, desta vez em frente a um hospital (Edmond-Jacques) com doentes covid e perto do Luxemburgo.

Polícia belga apanha 50 pessoas noutra orgia, a 20 quilómetros do Luxemburgo

O caso aconteceu na noite de sábado para domingo, na localidade de Saint-Mard, em Virton, a cerca de 20 quilómetros da fronteira luxemburguesa. A imprensa belga refere que as pessoas, incluindo várias prostitutas, tinham vindo do lado da fronteira francesa e todas foram multadas em 250 euros cada por violação das restrições ao coronavírus.

Os agentes relataram ainda que algumas pessoas encontradas na casa estavam na posse de drogas. Citado pela imprensa local, o autarca de Virton, François Culot, disse estar "furioso" com esta infração às regras sanitárias e que é "inaceitável" a realização de uma orgia em frente a um hospital com pacientes infetados.

Recorde-se que no final de novembro, a polícia belga interrompeu uma orgia com 25 homens no centro de Bruxelas, em que participava um eurodeputado de um partido homofóbico da Hungria.



