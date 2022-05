Números foram revelados pelo Governo numa resposta parlamentar ao CSV na sequência de um incidente em Wiltz.

Polícia apreendeu 350 pistolas de ar comprimido desde 2017

Números foram revelados pelo Governo numa resposta parlamentar ao CSV na sequência de um incidente em Wiltz.

O caso aconteceu no final de março. Uma discussão entre dois homens acabou com o disparo de uma pistola de ar comprimido em Wiltz. A utilização destas pistolas está sujeita a regulamentação no país, disseram os ministros da Segurança Interna e Justiça, Henri Kox e Sam Tanson, numa resposta parlamentar aos deputados do CSV.

Segundo os dados revelados pelo executivo, nos últimos cinco anos, 347 destas pistolas foram apreendidas pela polícia do Grão-Ducado, 73 em 2021 e 106 em 2020. Apreensões que foram feitas porque os proprietários das armas não cumpriam os requisitos legais.

As regras legais aplicáveis dependem da energia cinética do cano da arma (ou seja, a energia que a bala tem quando deixa a arma). Se for inferior ou igual a 7,5 joules, estas armas podem ser mantidas em casa sem autorização, mas apenas por adultos. Mas se a arma estiver a ser usada na via pública, os detentores devem provar que são "membros de uma associação desportiva de tiro e que estão na rota mais direta entre a sua casa e uma loja, ou uma carreira de tiro ou um local de competição de tiro".

Já as armas com uma energia cinética de mais de 7,5 joules, como as armas de fogo, requerem uma licença de porte de arma (para caça ou tiro desportivo). Não pode ser emitida qualquer licença de porte de arma antes dos 14 anos de idade.

Questionados pelos deputados do CSV, na resposta parlamentar, os dois ministros consideram ainda não ser necessário "uma campanha de sensibilização sobre o uso destas armas".

