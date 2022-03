Desde terça-feira que a depressão Célia está a trazer para a Europa poeiras oriundas do norte de África. O céu alaranjado cobriu sobretudo a Península Ibérica mas as poeiras começaram a espalhar-se para os países da Europa central e no Grão-Ducado deverão persistir até amanhã.

Poeiras do Sahara chegam ao fim da tarde ao Luxemburgo e permanecem até quinta-feira

A grande massa de poeiras do Sahara que foram transportadas para a Europa nos últimos dias, devido à depressão Célia, atinge mais significativamente o Luxemburgo ao final da tarde desta quarta-feira, segundo o serviço de meteorologia Meteolux.

Estas poeiras em suspensão, oriundas do norte de África e que atingiram primeiro a Península Ibérica, na terça-feira, onde se prevê que persistam até ao fim do dia desta quinta-feira, também se deverão manter até amanhã no Grão-Ducado.

De acordo com a atualização feita esta manhã na página de Twitter do Meteolux, o serviço de meteorologia luxemburguês, a imagem de satélite mostrava "um grande campo de nuvens com uma superfície rasgada, causada pela poeira do Sahara que em breve chegará ao Luxemburgo a partir do sudoeste". "O céu pode então gradualmente assumir um tom acastanhado", refere a publicação.



A concentração no ar de partículas de areia provenientes do deserto do Sahara deverá aumentar ao longo da tarde e durante a noite, esperando-se que até ao final do dia de quinta-feira já esteja dissipada.



O Meteolux já tinha anunciado na terça-feira que "uma maior concentração de poeira do Sara" chegaria ao Luxemburgo hoje mas concentrando-se "principalmente nas camadas superiores da atmosfera", prevendo-se que a qualidade do ar seja pouco afetada.

Ontem, as poeiras atingiram várias zonas da Alemanha e França onde pintaram o céu e a neve de tons acastanhados e ocres e esta manhã já era possível ver as marcas de pó nos carros dos trabalhadores transfronteiriços franceses.

Espanha foi o país mais atingido, com a concentração de poeiras a afetar a qualidade do ar, levando as autoridades a desaconselharem, por exemplo, algumas atividades ao ar livre, como a prática desportiva.

Partículas inaláveis têm efeitos na saúde humana

Também em Portugal desde terça-feira que o céu se mantém com um tom ocre pela concentração de poeiras do Sahara, o que levou a Agência Portuguesa do Ambiente a emitir um alerta para a situação de fraca qualidade do ar devido aos elevados níveis de partículas inaláveis e a Direção-Geral da Saúde (DGS) a aconselhar a população a evitar esforços prolongados e a limitar a atividade física ao ar livre.

As partículas inaláveis transportadas pela massa de ar do deserto africano têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, que sempre que possível devem ficar em casa e com janelas fechadas, refere a recomendação da DGS, que recomenda os mesmos cuidados para pessoas com problemas respiratórios crónicos, como asma, e doentes do foro cardiovascular.



Até ao momento, o Ministério da Saúde luxemburguês não emitiu nenhum conselho à população para se proteger de uma eventual concentração elevada no ar destas partículas inaláveis.

Os efeitos mais visíveis deste tipo de fenómeno meteorológico são a alteração da cor do céu, dado que as poeiras estão normalmente acima da superfície. Dependendo da sua concentração e se atingirem níveis mais baixos na atmosfera podem ter implicações na qualidade do ar e possíveis impactos na saúde, segundo explica a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Outro efeito é a chamada "chuva de barro", resultante da ocorrência de precipitação aliada às poeiras e que chega ao solo sob a forma de lama.





