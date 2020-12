Em mais de 70 anos de existência, esta é a primeira vez que o organismo presta este tipo de ajuda no país.

Pobreza. Unicef apoia crianças com fome no Reino Unido pela primeira vez

Em mais de 70 anos de existência, esta é a primeira vez que o organismo presta este tipo de ajuda no país.

Pela primeira vez em 74 anos de existência, a Unicef ativou uma resposta de emergência no Reino Unido, para ajudar a alimentar crianças de famílias que foram economicamente atingidas pela crise da covid-19.

Segundo noticia o The Guardian, o organismo da ONU, que é responsável por prestar ajuda humanitária às crianças em todo o mundo, afirmou que a pandemia do coronavírus criou a maior situação de emergência infantil, no país, desde a segunda guerra mundial.

A Unicef destinou, por isso, uma subvenção de 25 mil libras (cerca de 28 mil euros) para o projeto comunitário School Food Matters, que usará o dinheiro para fornecer 18 mil pequenos-almoços a crianças, em 25 escolas, durante as duas semanas das férias de Natal e na interrupção de fevereiro. A campanha terá lugar em Southwark, sul de Londres, localidade gravemente afetada pelas consequências da pandemia do coronavírus.

Para a responsável do projeto, Stephanie Slater, o apoio da Unicef é fundamental nesta altura em que as solicitações crescem.

"Estamos muito gratos à Unicef por fornecer este financiamento atempadamente. A resposta ao nosso programa de caixas de pequenos-almoços, no verão, mostrou-nos que as famílias estão realmente em dificuldades e muitas enfrentam a triste realidade de duas semanas de férias de inverno sem acesso a refeições escolares gratuitas e a indignidade de terem de depender de bancos de alimentos para alimentar os seus filhos", referiu o The Guardian.

Quase um milhão de crianças inscritas para refeições escolares gratuitas

De acordo com o jornal britânico, em outubro, mais 900 mil crianças tinham sido inscritas para ter acesso a refeições escolares gratuitas.

Antes disso, em maio, uma sondagem do YouGov, para a fundação Food Foundation, revelou que 2,4 milhões de crianças (17%) viviam em casas com carências alimentares.

Stephanie Slater lembra que o aumento de pedidos para o programa de caixas de pequeno-almoço da School Food Matters mostra que "o limiar de elegibilidade para a refeição escolar gratuita é demasiado baixo para captar todas as famílias que necessitam de apoio".

"Por isso, que estamos a apoiar a estratégia alimentar nacional que apela a uma extensão da elegibilidade para a refeição escolar gratuita", afirmou, ressalvando que a resposta às carências infantis não pode apenas ficar dependente da sociedade civil.

Ajuda da Unicef num dos países mais ricos do mundo

Apesar de ser um organismo de apoio às crianças em todo o mundo, o trabalho da Unicef tem-se centrado nos países pobres e em desenvolvimento.

A necessidade de intervenção num país rico e desenvolvido, como o Reino Unido, já levou a oposição a lançar críticas ao governo.

"O facto de a Unicef ter de intervir para alimentar as crianças com fome do nosso país é uma vergonha e Boris Johnson e Rishi Sunak deveriam ter vergonha", afirmou a trabalhista Angela Rayner.

A vice-líder dos Trabalhistas lembrou que o Reino Unido é "um dos países mais ricos do mundo" e que as suas crianças "não deveriam ter de depender de instituições de caridade humanitárias que estão habituadas a operar em zonas de guerra e em resposta a catástrofes naturais".

"Instituições de caridade e empresas de todo o país têm feito um brilhante trabalho de intervenção onde o governo falhou, mas nunca deveria ter chegado a este ponto", defendeu.

