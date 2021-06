O Luxemburgo não possui estatísticas oficiais dos jovens estão atualmente sem domicílio fixo no país, ou seja sem-abrigo.

Pobreza

Mais de 240 alunos recebem ajudas estatais por se encontrarem em situação precária

Susy MARTINS O Luxemburgo não possui estatísticas oficiais dos jovens estão atualmente sem domicílio fixo no país, ou seja sem-abrigo.

O Estado apoia atualmente 248 jovens estudantes a viver sozinhos sem ajuda da família, uma subvenção que lhes permite pagar a renda, alimentação e o material escolar. A informação foi avançada pela ministra da Família, Corinne Cahen, numa resposta parlamentar.

De acordo com a informação divulgado no site da OGBL, o montante destes subsídios é variável e calculado com base nas despesas de cada estudante, no custo de alojamento, e rendimento líquido mensal disponível do agregado familiar do estudante. Um valor que pode ascender aos 1.350 euros mensais.

Apesar de o Luxemburgo não possuir estatísticas oficiais dos jovens estão atualmente sem domicílio fixo no país, ou seja que são sem-abrigo. No entanto, numa resposta parlamentar, a ministra da Família, Corinne Cahen, revelou que apenas no espaço de um mês -entre 1 e 31 de outubro do ano passado - 54 jovens pediram ajuda às autoridades para encontrar alojamento.

Juventude. Entre as festas e o divã do psicólogo As gerações mais novas estão a lutar para sair da crise. Os mais fragilizados procuram os serviços de apoio psicológico e saúde mental, que têm consultas lotadas e filas de espera. A maioria dos jovens voltou ao convívio social, adotando os testes de rastreio como rotina, até chegar a vacina.

Também em 2020, 69 jovens entre 18 e 27 anos utilizaram o vale para requerer uma habitação de urgência, válido durante 30 dias em todas as pousadas da juventude do país. A ministra considera, no entanto, que nestes casos não é correto falar-se em pessoas sem-abrigo, uma vez que estes jovens viveram situações precárias e problemas familiares por um curto espaço de tempo.

Na resposta o Ministério da Família relembra que o Estado tenta ajudar os jovens que se encontram em situação precária através do projeto "Jugendwunnen". Esta é uma das iniciativas que coloca à disposição pequenos alojamentos a um preço muito reduzido para os jovens, com o objetivo de os conseguir tornar mais independentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.