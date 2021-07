É preciso criar mais habitação para quem vive em situação precária, diz organização.

Cruz Vermelha alerta que covid-19 no Luxemburgo não é apenas uma crise sanitária

Desde a primavera 2020 que a atualidade é dominada pela pandemia e pelas restrições com impacto na vida diária nas populações. Mas a Cruz Vermelha do Luxemburgo reitera que o impacto da pandemia estende-se para além das medidas, chamando atenção para as dimensões sociais e psicológicas da crise nos próximos anos.

A organização tem estado no terreno a ajudar os mais vulneráveis, particularmente os sem-abrigo e os que vivem em alojamentos precários, e lida de perto com problemas que vão muito para lá do cariz sanitário. E é mais organização entre outras a alertar para o problema da habitação no Grão-Ducado, onde arranjar casa a preço acessível é cada vez mais difícil.

Especulação imobiliária leva ao aumento de milionários no Luxemburgo Mesmo em ano de pandemia, 2020, os preços da habitação dispararam. Resultado: Há mais milionários no país, 42.800 no total, mas também há mais famílias sem dinheiro para uma casa. Se não se agir já só os ultra-ricos vão ficar a viver no Luxemburgo.

A Cruz Vermelha pede a criação de mais habitação para quem vive em situação precária, a base para depois tratar dos problemas de saúde físicos e mentais, considera.

Segundo o diretor-geral da associação no Luxemburgo, Michel Simonis, desde março do ano passado que voluntários e colaboradores têm estado no terreno para ajudar os mais vulneráveis, cuja pandemia veio acentuar ainda mais as dificuldades.

Numa nota enviada à imprensa, Michel Simonis acrescenta que a prioridade da organização atualmente é acompanhar quem sofre com as consequências da pandemia.

