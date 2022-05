Na terça-feira, um Tesla com pneus sem ar foi testado por jornalistas na pista de testes da Goodyear, em Colmar-Berg.

Pneus sem ar começaram a ser testados no Luxemburgo

AFP Os pneus sem ar poderão em breve equipar os veículos comerciais antes de revolucionar os automóveis, de acordo com promessas da Goodyear, Michelin e Bridgestone.

Esta fina camada de borracha colada a raios pretos deverá ter êxito numa proeza da física: conduzir durante milhares de quilómetros enquanto distribui a massa do carro com a mesma eficiência que o ar comprimido.



O desafio técnico foi quase vencido: a estrutura de borracha e plástico não caiu nas curvas apertadas da pista e o potente carro elétrico funcionou suavemente. Mas escorrega mais do que com os pneus convencionais, e grita muito mais em movimento.

Os pneus foram testados durante 120 mil quilómetros, numa velocidade de até 160 km/h, com calor e neve, sem terem registado grandes danos, assegura Michael Rachita, gestor do projeto dos "pneus não pneumáticos" na Goodyear. Uma segunda geração, "mais leve, concebida para oferecer menos resistência ao rolamento e menos ruído", está a ser concebida.

Michelin espera anunciar modelo para automóveis até ao final do ano

O primeiro fabricante a reinventar a roda dos carros poderá fazer um grande 'splash' no mercado: estes pneus seriam capazes de enfrentar as estradas mais acidentadas, sem precisar de ser verificada a sua pressão. Poderíamos utilizar uma única estrutura durante a vida útil de um carro, reciclá-la e economizar material através da recauchutagem de uma camada mais fina de borracha, como já é feito em camiões.

A Michelin tem sido um precursor com o "Tweel", um modelo sem ar que equipam ceifeiras industriais e máquinas utilizadas em sítios de demolição. Mas as exigências de um carro de estrada (resistência a alta velocidade, longevidade, conforto, silêncio, custo) pareciam intransponíveis.

O gestor do projeto dos pneus sem ar da Goodyear, Michael Rachita, mostra o modelo em desenvolvimento na apresentação em Colmar-Berg, na terça-feira Foto: François WALSCHAERTS / AFP

O fabricante francês de pneus criou um modelo com o fabricante americano de automóveis General Motors, o "Uptis", que testou a 200 km/h e experimentou em exposições de automóveis.

O Homem Michelin promete "anúncios" até ao final de 2022 para as frotas de automóveis. As suas equipas estão a trabalhar num cocktail de fibra de vidro e resina que ligará a borracha à estrutura alveolar do novo pneu.

"Continuaremos durante várias décadas a ter pneus que envolvam o ar", estimou o CEO da Michelin Florent Menegaux.

A Goodyear, que patenteou pela primeira vez a tecnologia em 1982, colocou desde o pé no acelerador desde então.

Goodyear promete pneu "completamente sustentável" para 2030

O fabricante sediado em Ohio promete um pneu "completamente sustentável e sem manutenção" para 2030, contando em particular com o desenvolvimento dos veículos autónomos. Uma versão já está a ser utilizada em autocarros de vaivém e pequenos robôs de entrega nos campus universitários.

A Bridgestone tem também como objetivo a comercialização "nos próximos cinco a dez anos", após testes em frotas de veículos comerciais. De acordo com o fabricante japonês, esta solução permitir-lhes-á "minimizar o tempo perdido" devido a "incidentes relacionados com pneus".

Outros fabricantes continuam céticos. "O pneu sem ar coloca problemas em termos de suspensão e ruído. Não é uma solução viável e não espero que se torne uma", disse Gerrit Bolz, da Continental, numa conferência sobre pneus em 2017.

"Mais cedo ou mais tarde, os pneus sem ar assumirão o comando", diz o investigador Ulf Sandberg do Instituto Sueco de Investigação sobre Transportes, que está a preparar a sua adaptação deste conceito para camiões, com um financiamento europeu. "Estes pneus poderiam melhorar a resistência ao rolamento e aumentar a gama de veículos elétricos, o que é muito valioso para os fabricantes."

Se a corrida a esta inovação não é desenfreada, é também porque a criação de pneus à prova de furos forçará os fabricantes a metamorfosear as suas fábricas, bem como o seu modelo de negócio, de acordo com Sandberg.

"Os pneus sem ar fazem parte do nosso pensamento sobre o nosso modelo de negócio e os nossos processos de fabrico", considera Xavier Fraipont, vice-presidente da Goodyear para o desenvolvimento de produtos na Europa (EMEA). Tal como a Michelin, este fabricante está a pensar em modelos de assinatura de pneus, cobrados na entrega ou ao quilómetro.

