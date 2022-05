Depois de um intervalo de três anos, os mergulhadores limparam o maior reservatório de água potável do país no passado fim de semana, no parque natural de Haute-Sûre.

Sociedade 9 3 min.

Poluição

Pneus, máquinas fotográficas, garrafas. O lixo que os mergulhadores tiraram do lago Haute-Sûre

Franziska JÄGER Depois de um intervalo de três anos, os mergulhadores limparam o maior reservatório de água potável do país no passado fim de semana, no parque natural de Haute-Sûre.

Dois homens nus detêm-se na margem com os braços nas ancas e olham com expectativa para o lago. Algumas mulheres levantam-se, com os braços cruzados a cobrir a parte superior do corpo, e os seus olhos voltam-se ansiosamente para os mergulhadores do barco do CGDIS que, um após o outro, atiram-se de cabeça na água.

Seis homens e mulheres, 40 quilos de equipamento nas costas, afundam-se no abismo. Trinta minutos mais tarde, uma boia laranja emerge das profundezas para a superfície da água, acompanhada de bolhas de ar. Após o trágico acidente há uma semana, em que uma jovem foi empurrada da ponte flutuante de Lultzhausen e apanhada por um barco a motor de patrulha dos serviços de socorro, os banhistas estão em alerta.

5 Foto: Caroline Martin

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

O que os visitantes da praia nudista de Burfelt não sabem é que neste caso ninguém está em perigo. Este domingo, a atenção dos mergulhadores está centrada nos poluidores e nos seus resíduos. E esta é a 34ª vez que acontece. O lago da barragem de Haute-Sûre, localizado no parque natural com o mesmo nome, não é apenas um lago para nadar. É também o maior reservatório de água potável do Luxemburgo, e portanto, a sua limpeza é ainda mais importante.

Há 37 anos que o Sub Aqua Sport Dudelange (SASD) organiza uma ação anual de limpeza para livrar o lago de resíduos e lixo que os banhistas deixaram na água e nas suas margens. Os mergulhadores não provêm apenas de diferentes associações luxemburguesas, mas também de toda a Grande Região.

Normalmente, o "Grouss Botz" ("grande limpeza", em luxemburguês) tem lugar no início do outono, quando termina a época balnear. Mas em setembro de 2019, as algas azul-esverdeadas atrapalharam os mergulhadores. Devido à pandemia da covid-19, o mergulho também teve de ser suspenso durante os últimos dois anos, razão pela qual a ação foi retomada este domingo após um interregno de três anos.



"Devemos apanhar hoje bastante peixe em terra", disse Gerry Bissen, presidente do SASD, pouco antes da operação.

Antes da crise sanitária, havia mais de 100 mergulhadores, mas maio é também um mês de férias popular. Desta forma, havia 57 pessoas a participar no exercício.

Após um breve briefing dos mergulhadores de resgate da Proteção Civil, sob a direção de Roland Disiviscour, os mergulhadores partem então em barcos salva-vidas para os seus respetivos locais de intervenção à superfície e sob o lago.

Os mergulhos acontecem na zona perto da margem junto aos vários relvados e aos cais, desde Lultzhausen até Burfelt via Insenbelt, a uma profundidade de dez metros. A duração máxima do trabalho debaixo de água é de 45 minutos. Posteriormente, os participantes transportam os resíduos para vários pontos de recolha, onde são recolhidos e eliminados pelo pessoal municipal.

Foto: Caroline Martin

"Cerca de três metros cúbicos são trazidos à superfície todos os anos", diz Bissen, que fica ainda mais surpreendido com a colheita após a operação. Cerca de um metro cúbico de lixo é eventualmente recolhido, a par com os clássicos "resíduos turísticos", como garrafas de bebidas, latas e embalagens de plástico. "Normalmente volto com equipamento de churrasco", diz uma mergulhadora de Esch um pouco desapontada. Em vez disso, 'pesca' embalagens vazias de chocolate e um par de óculos de sol na água da praia para nudistas.

O monte de lixo inclui também um pneu de carro, uma câmara de vídeo digital, óculos de mergulho, tubos de aço e peças de metal.

4 Foto: Caroline Martin

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

Porque é que após uma pausa de três anos na limpeza foram recolhidos menos resíduos do que nos anos normais? Por um lado, Gerry Bissen assume que o facto de haver menos banhistas é a razão da queda da quantidade de lixo, uma vez que o número tem permanecido limitado nas duas últimas estações do ano. "Mas também deve ser tido em conta que muitos mergulhadores que passam o seu tempo livre no reservatório tiram regularmente resíduos da água quando estes flutuam à sua volta".

(Artigo traduzido e editado para português pelo Contacto. Publicado a partir da edição francesa e alemã do Luxemburg Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.