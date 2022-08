O programa inclui visitas ao domicílio para a população em risco, mas o governo do Grão-Ducado quer alargá-lo para assegurar um melhor acompanhamento.

Luxemburgo

Plano para proteger pessoas vulneráveis do calor vai ser adaptado

Simon MARTIN O programa inclui visitas ao domicílio para a população em risco, mas o governo do Grão-Ducado quer alargá-lo para assegurar um melhor acompanhamento.

Os dias extremamente quentes dos meses de verão já causaram restrições temporárias ao uso da água, fluxos críticos dos rios e grandes incêndios florestais. As sucessivas vagas de calor resultaram numa seca particularmente crítica, mas esta pode ser apenas uma precursora da mudança climática que provavelmente continuará ao longo dos próximos anos.

Para além das catastróficas consequências naturais e ambientais, as pessoas mais vulneráveis também são afetadas pelo calor. No Luxemburgo, existe um plano dirigido a esta camada da população, que foi lançado em 2003 na sequência de uma intensa onda de calor na Europa Central. A iniciativa foi tomada pelo Ministério da Saúde em cooperação com a Cruz Vermelha e a COPAS, a associação de prestadores de apoio e de cuidados e visitas ao domicílio.

Em termos concretos, as pessoas com 75 anos ou mais podem inscrever-se para visitas domiciliárias. Estas visitas são feitas a pessoas necessitadas em caso de vaga de calor, particularmente as que vivem sozinhas ou com uma pessoa com mobilidade reduzida, com pouca autonomia, poucos contactos e sem assistência social. Esta é uma iniciativa muito útil tendo em conta os resultados do estudo de Berlim, que indica que existe uma relação estreita entre o número das chamadas noites "tropicais" e um aumento da mortalidade.

Já 4.834 pessoas se inscreveram para ter visitas de vigilância

De facto, embora o Ministério da Saúde tenha, desde o início do Verão, recordado repetidamente às pessoas os bons gestos a adotar em caso de calor extremo, os idosos mais isolados tendem por vezes a estar mais expostos ao risco de desidratação. Para Marc Hansen (déi Gréng), isto pode representar um desafio a longo prazo para a saúde pública.

O deputado perguntou à ministra da Saúde quem são os atuais beneficiários do plano da onda de calor. Paulette Lenert (LSAP) afirmou que, desde 2006, 4.834 pessoas inscreveram-se para usufruir destas visitas de vigilância. "As pessoas que satisfazem os critérios de elegibilidade são informadas por carta. As redes de cuidados e apoio também podem registar pessoas que consideram estar em risco em caso de uma onda de calor."

"A maioria dos municípios informa a população através dos seus boletins oficiais sobre as possibilidades de inscrição e sensibiliza os habitantes para a necessidade de ajudar as pessoas necessitadas. Além disso, as autarquias podem ajudar os seus residentes a registarem-se", elaborou a governante.

Embora vários milhares de pessoas tenham beneficiado destas visitas, poucas ligaram para o número de telefone estabelecido pela Direção de Saúde. Este permite aos interessados saberem mais sobre o processo de registo, sobre as pessoas abrangidas pelo plano e obter aconselhamento em caso de calor extremo. Infelizmente, o nível de utilização deste número (2755) é relativamente baixo, com uma média de uma dúzia de chamadas por semana.

É difícil medir impacto do calor no excesso de mortalidade

Como as ondas de calor são suscetíveis de se repetirem, o plano do governo também deverá evoluir. Paulette Lenert levantou o véu sobre as futuras adaptações do plano. "Uma análise do plano de canícula do ano anterior é realizada anualmente em consulta entre a Direção da Saúde, a COPAS e a Cruz Vermelha Luxemburguesa."

Num futuro próximo, a monitorização de vários indicadores meteorológicos e critérios ambientais será digitalizada, bem como as visitas às urgências hospitalares e aos centros de saúde. "Será igualmente necessário assegurar o apoio dos gabinetes sociais dos municípios, a fim de identificar as pessoas que constam das listas e assim assegurar um melhor acompanhamento. Estou também a pensar no desenvolvimento de novos materiais informáticos e de distribuição para o público em geral", disse a ministra.

Marc Hansen quis saber também se o excesso de mortalidade no Grão-Ducado se tinha devido, também, ao calor É difícil dizer, de acordo com a ministra. Se uma taxa de mortalidade excessiva foi de facto observada em agosto de 2020 no Luxemburgo entre pessoas com 85 anos ou mais, é difícil dizer se a causa destas mortes é de facto o clima ou a covid-19. Contudo, é de notar que no decurso de 2021, o departamento de epidemiologia e estatística da Direção da Saúde, em colaboração com a Sciensano, adaptou a sua metodologia a fim de refletir melhor os grandes desafios colocados por estas ondas de calor.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

